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Notizie Aeroporto Fiorentina

L'aeroporto di Firenze chiuderà a mezzanotte e mezzo, Fiorentina atterrerà a Bologna quest'anno

27 luglio 2023 13:40

Covid-19, Peretola chiuso in 48 ore: in Toscana resta aperto solo il Galilei di Pisa

13 marzo 2020 17:46

Fossi: "Non esiste il conflitto tra lo stadio a Campi e la pista. Potenziale vincolo invece alla Mercafir"

18 ottobre 2019 20:36

Nuovo stadio, ecco perché il "sì" all'aeroporto favorisce la costruzione e lo spostamento della Mercafir

07 febbraio 2019 12:13

Nardella annuncia la svolta: "Ok della commissione tecnica: avanti tutta su stadio, aeroporto e Mercafir"

05 dicembre 2017 17:17

Giani: ''Lo stadio non si farà nei tempi previsti. Avevamo sottovalutato l'aspetto aeroporto...''

19 settembre 2017 16:16

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