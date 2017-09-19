Giani: ''Lo stadio non si farà nei tempi previsti. Avevamo sottovalutato l'aspetto aeroporto...''

"Lo stadio non si farà nei tempi previsti a marzo, avevamo sottovalutato l'aspetto aeroporto e ciò che sarebbe sorto nell’altra area. Ma non bisogna parlare bene o male della Fiorentina in relazione a...

A cura di Redazione Labaroviola 19 settembre 2017 16:16

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