L’aeroporto di Peretola sospenderà ogni attività entro le prossime 48 ore: questo in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto firmato ieri dal Ministro Paola De Micheli, per contenere l’emergenza da Coronavirus. Il Governo ha stabilito infatti che rimanga aperto un solo aeroporto per regione: in Toscana resta il Galileo Galilei di Pisa, che è abilitato anche per i voli militari. La struttura di Peretola rimane tuttavia operativa in caso di emergenze.