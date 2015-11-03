Labaro Viola

Notizie Peretola Fiorentina

Grande festa viola all'aeroporto! Torna la Fiorentina dal Belgio e ci sono 500 tifosi, cori per Italiano

09 maggio 2024 05:42

La Fiorentina non è partita per Belgrado a causa del vento: l'amichevole con la Stella Rossa può saltare

25 luglio 2023 18:28

"Stadio a Campi? La vicinanza con l'aeroporto sarebbe un rischio per l'atterraggio"

19 giugno 2020 19:06

Covid-19, Peretola chiuso in 48 ore: in Toscana resta aperto solo il Galilei di Pisa

13 marzo 2020 17:46

Fossi: "Non esiste il conflitto tra lo stadio a Campi e la pista. Potenziale vincolo invece alla Mercafir"

18 ottobre 2019 20:36

Stadio a Campi? Incompatibile con la nuova pista di Peretola, ecco i molteplici motivi

18 ottobre 2019 11:05

Squadra arrivata nella sede del ritiro. Prima del volo la visita al Fiorentina Store Aeroporto(FOTO)

31 agosto 2019 21:10

Commisso arriva oggi. La prossima settimana potrebbe presentare un nuovo colpo viola

23 agosto 2019 08:50

Commisso: "La Juve? Sono cresciuto coi grandi campioni bianconeri, è vero, ma è anche vero che ora sono un fiorentino..."

06 giugno 2019 16:20

Aperto un nuovo Fiorentina Store all'areoporto Amerigo Vespucci di Peretola a Firenze

30 maggio 2019 12:31

"Sì" alla nuova pista dell' Aeroporto di Peretola da Roma. Il nuovo stadio è più vicino

16 aprile 2019 14:51

Il M5S affossa il piano per la nuova pista di Peretola. Salta anche il progetto stadio?

13 dicembre 2018 10:19

Nuova pista aeroporto, 500 aziende favorevoli. E c’è anche la Fiorentina

03 maggio 2018 10:26

Nardella annuncia la svolta: "Ok della commissione tecnica: avanti tutta su stadio, aeroporto e Mercafir"

05 dicembre 2017 17:17

Archivio

Esplora l'archivio di Peretola

Sett. 19
Sett. 30
Sett. 25 Sett. 11
Sett. 42 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 16
Sett. 50 Sett. 18
Sett. 49