Notizie Peretola Fiorentina

Grande festa viola all'aeroporto! Torna la Fiorentina dal Belgio e ci sono 500 tifosi, cori per Italiano
09 maggio 2024 05:42
La Fiorentina non è partita per Belgrado a causa del vento: l'amichevole con la Stella Rossa può saltare
25 luglio 2023 18:28
"Stadio a Campi? La vicinanza con l'aeroporto sarebbe un rischio per l'atterraggio"
19 giugno 2020 19:06
Covid-19, Peretola chiuso in 48 ore: in Toscana resta aperto solo il Galilei di Pisa
13 marzo 2020 17:46
Fossi: "Non esiste il conflitto tra lo stadio a Campi e la pista. Potenziale vincolo invece alla Mercafir"
18 ottobre 2019 20:36
Stadio a Campi? Incompatibile con la nuova pista di Peretola, ecco i molteplici motivi
18 ottobre 2019 11:05
Squadra arrivata nella sede del ritiro. Prima del volo la visita al Fiorentina Store Aeroporto(FOTO)
31 agosto 2019 21:10
Commisso arriva oggi. La prossima settimana potrebbe presentare un nuovo colpo viola
23 agosto 2019 08:50
Commisso: "La Juve? Sono cresciuto coi grandi campioni bianconeri, è vero, ma è anche vero che ora sono un fiorentino..."
06 giugno 2019 16:20
Aperto un nuovo Fiorentina Store all'areoporto Amerigo Vespucci di Peretola a Firenze
30 maggio 2019 12:31
"Sì" alla nuova pista dell' Aeroporto di Peretola da Roma. Il nuovo stadio è più vicino
16 aprile 2019 14:51
Il M5S affossa il piano per la nuova pista di Peretola. Salta anche il progetto stadio?
13 dicembre 2018 10:19
Nuova pista aeroporto, 500 aziende favorevoli. E c’è anche la Fiorentina
03 maggio 2018 10:26
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