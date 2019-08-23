Commisso arriva oggi. La prossima settimana potrebbe presentare un nuovo colpo viola

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ieri i dirigenti viola hanno presentato Ribery, la nuova stella dei viola che oggi si godrà Commisso. Il presidente viola arriverà al mattino a Peretola...

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ieri i dirigenti viola hanno presentato Ribery, la nuova stella dei viola che oggi si godrà Commisso. Il presidente viola arriverà al mattino a Peretola e probabilmente presenterà gli sponsor insieme a FR7. La prossima settimana sarà proprio il magnate americano a presentare un nuovo colpo della Fiorentina.