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Commisso arriva oggi. La prossima settimana potrebbe presentare un nuovo colpo viola

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ieri i dirigenti viola hanno presentato Ribery, la nuova stella dei viola che oggi si godrà Commisso. Il presidente viola arriverà al mattino a Peretola...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 agosto 2019 08:50
Commisso arriva oggi. La prossima settimana potrebbe presentare un nuovo colpo viola - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ieri i dirigenti viola hanno presentato Ribery, la nuova stella dei viola che oggi si godrà Commisso. Il presidente viola arriverà al mattino a Peretola e probabilmente presenterà gli sponsor insieme a FR7. La prossima settimana sarà proprio il magnate americano a presentare un nuovo colpo della Fiorentina.

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