“Se ipotizziamo un aereo che atterra a Peretola – ha detto un pilota d’aereo, comandante presso un’importante compagnia di volo a Lady Radio – , si troverebbe a destra lo stadio a 700-800 metri quando mancano 30-40 secondi all’atterraggio. In quel momento l’aereo sarebbe a circa 120 metri da terra, ovvero come la cupola del Brunelleschi rispetto a piazza duomo, quindi molto vicino. Se questa vicinanza possa provocare dei problemi dipende dalla luce e dalle condizioni meteo, dal pilota. Il discorso cambia di notte o con la nebbia, se non riesci a vedere le luci della pista, il pilota dovrebbe riprendere quota, potrebbe esserci un rischio di abbaglio. I rischi quindi ci sarebbero”.