Notizie Campi Fiorentina

Nazione: “E se la Fiorentina avesse costruito lo stadio a Campi? C’era una bozza di contratto così come il rischio idraulico”
08 novembre 2023 08:54
Nuovo Franchi? La Fiorentina non commenta. Resta in piedi l'ipotesi Campi Bisenzio
17 giugno 2021 10:08
Nuovo Franchi entro il 2026? Sono troppi? La Fiorentina non ha ancora scartato l'opzione Campi
09 giugno 2021 10:20
Nuovo stadio a Campi, contatto Commisso-Giani: probabilmente seguirà un incontro
14 aprile 2021 10:32
Repubblica, stadio a Campi? Commisso potrebbe incontrare Fossi intorno al 10 febbraio
02 febbraio 2021 09:53
Nazione, Commisso-Campi Bisenzio, l'amore traballa, ora vige il silenzio
24 gennaio 2021 13:27
Nardella: "Franchi? Il 2021 l'anno della decisione definitiva. Ipotesi Campi? Non posso escluderla"
29 dicembre 2020 11:23
Fossi: "Parole di Commisso? Non ha rinunciato allo stadio. Ipotesi Campi? È ancora viva"
03 dicembre 2020 12:00
Stadio Franchi, la richiesta è quella di demolirlo: se la risposta è negativa, Fiorentina su Campi o Ridolfi
17 novembre 2020 08:30
Nardella: "Stadio? Non serve la fiera delle dichiarazioni. Entro due mesi ci sarà il nuovo progetto"
07 ottobre 2020 09:33
Nardella: "Franchi opzione più semplice per la Fiorentina. Stadio a Campi? Esaminerò il progetto"
13 luglio 2020 22:17
"Stadio a Campi? La vicinanza con l'aeroporto sarebbe un rischio per l'atterraggio"
19 giugno 2020 19:06
Repubblica, nuovo stadio? Campi è in vantaggio ma gli ostacoli sono casello, tramvia, tempi e costi
19 giugno 2020 11:57
Fossi: "Abbiamo iniziato l'iter per il nuovo stadio, adesso serve il piano strutturale"
16 giugno 2020 17:14
Bettarini: "Stadio a Campi? La strada mi sembra lunga e costosa non meno dell'opzione Mercafir"
13 giugno 2020 21:04
Pres. ordine architetti: "Restauro del Franchi? Siamo favorevoli ma con cautela, è un monumento storico"
10 giugno 2020 18:39
Monti: "Tifo per il Franchi ma se si farà il nuovo stadio a Campi ci andrò. Striscioni? Ottima strategia dei tifosi"
07 giugno 2020 10:58
Sind. Scandicci: "Franchi? Va cambiata la legge sui vincoli. Campi? Impossibile avere in poco tempo il nuovo stadio"
05 giugno 2020 19:32
Repubblica, stadio a Campi? L'incompatibilità con l'aeroporto non è l'unico ostacolo esistente
04 giugno 2020 20:04
Repubblica, stadio? Nardella cambia strategia e punto tutto sul restyling del Franchi
02 giugno 2020 13:41
Corriere Fiorentino, Commisso vuole Campi: il prezzo dei terreni è 5 milioni per 38 ettari
29 maggio 2020 12:28
Rai, la Fiorentina trova l'accordo con la famiglia Casini, opzionati 38 ettari di terreno a Campi. I dettagli
28 maggio 2020 22:15
Nardella: "Nuovo stadio per noi si fa in 4 anni. Normale che Commisso voglia risparmiare, Campi non mi pare la soluzione adatta"
12 dicembre 2019 10:58
Stadio, ecco il piano per non traslocare a campi. Commisso lo vorrebbe a Firenze, il motivo...
23 settembre 2019 12:18
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