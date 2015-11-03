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Notizie Campi Fiorentina

Nazione: “E se la Fiorentina avesse costruito lo stadio a Campi? C’era una bozza di contratto così come il rischio idraulico”

08 novembre 2023 08:54

Nuovo Franchi? La Fiorentina non commenta. Resta in piedi l'ipotesi Campi Bisenzio

17 giugno 2021 10:08

Nuovo Franchi entro il 2026? Sono troppi? La Fiorentina non ha ancora scartato l'opzione Campi

09 giugno 2021 10:20

Nuovo stadio a Campi, contatto Commisso-Giani: probabilmente seguirà un incontro

14 aprile 2021 10:32

Repubblica, stadio a Campi? Commisso potrebbe incontrare Fossi intorno al 10 febbraio

02 febbraio 2021 09:53

Nazione, Commisso-Campi Bisenzio, l'amore traballa, ora vige il silenzio

24 gennaio 2021 13:27

Nardella: "Franchi? Il 2021 l'anno della decisione definitiva. Ipotesi Campi? Non posso escluderla"

29 dicembre 2020 11:23

Fossi: "Parole di Commisso? Non ha rinunciato allo stadio. Ipotesi Campi? È ancora viva"

03 dicembre 2020 12:00

Stadio Franchi, la richiesta è quella di demolirlo: se la risposta è negativa, Fiorentina su Campi o Ridolfi

17 novembre 2020 08:30

Nardella: "Stadio? Non serve la fiera delle dichiarazioni. Entro due mesi ci sarà il nuovo progetto"

07 ottobre 2020 09:33

Nardella: "Franchi opzione più semplice per la Fiorentina. Stadio a Campi? Esaminerò il progetto"

13 luglio 2020 22:17

"Stadio a Campi? La vicinanza con l'aeroporto sarebbe un rischio per l'atterraggio"

19 giugno 2020 19:06

Repubblica, nuovo stadio? Campi è in vantaggio ma gli ostacoli sono casello, tramvia, tempi e costi

19 giugno 2020 11:57

Fossi: "Abbiamo iniziato l'iter per il nuovo stadio, adesso serve il piano strutturale"

16 giugno 2020 17:14

Bettarini: "Stadio a Campi? La strada mi sembra lunga e costosa non meno dell'opzione Mercafir"

13 giugno 2020 21:04

Pres. ordine architetti: "Restauro del Franchi? Siamo favorevoli ma con cautela, è un monumento storico"

10 giugno 2020 18:39

Monti: "Tifo per il Franchi ma se si farà il nuovo stadio a Campi ci andrò. Striscioni? Ottima strategia dei tifosi"

07 giugno 2020 10:58

Sind. Scandicci: "Franchi? Va cambiata la legge sui vincoli. Campi? Impossibile avere in poco tempo il nuovo stadio"

05 giugno 2020 19:32

Repubblica, stadio a Campi? L'incompatibilità con l'aeroporto non è l'unico ostacolo esistente

04 giugno 2020 20:04

Repubblica, stadio? Nardella cambia strategia e punto tutto sul restyling del Franchi

02 giugno 2020 13:41

Corriere Fiorentino, Commisso vuole Campi: il prezzo dei terreni è 5 milioni per 38 ettari

29 maggio 2020 12:28

Rai, la Fiorentina trova l'accordo con la famiglia Casini, opzionati 38 ettari di terreno a Campi. I dettagli

28 maggio 2020 22:15

Nardella: "Nuovo stadio per noi si fa in 4 anni. Normale che Commisso voglia risparmiare, Campi non mi pare la soluzione adatta"

12 dicembre 2019 10:58

Stadio, ecco il piano per non traslocare a campi. Commisso lo vorrebbe a Firenze, il motivo...

23 settembre 2019 12:18

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