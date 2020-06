“A Firenze c’è già uno stadio ed è il Franchi – ha detto a Radio Bruno Giovanni Bettarini, capo gabinetto della città metropolitana -, guardate il Flaminio a Roma che fine ha fatto. Lo stadio della Fiorentina si può fare anche a Campi ma la strada è lunga e costosa, Fossi è stato chiaro serve raddoppiare viale Allende e allungare la tramvia che ancora non esiste. Inoltre lo svincolo autostradale ed il parcheggio. La Fiorentina ha già detto che ritiene la Mercafir troppo costosa ma non mi sembra che Campi lo sia meno. Cascine? Parliamo di un parco monumentale molto tutelato. Come ha detto Nardella la priorità è il Franchi, una cittadella in un’area urbana come Campo di Marte è qualcosa di raro, ci sono dei vincoli ma ci si può lavorare”.