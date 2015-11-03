Notizie Mercafir Fiorentina

Barone boccia l’ipotesi Castello: “Un’altra Mercafir. Non paghiamo l’ampliamento”
31 marzo 2023 09:55
Commisso: "Fiorentina? Forse presa in tempi sbagliati. Vlahovic non lo do a nessuno. Mercafir buffonata"
01 febbraio 2021 09:39
Nardella: "Non lascerò che il Franchi resti un monumento abbandonato. Sullo stadio al posto del Ridolfi..."
18 dicembre 2020 11:27
Nardella: "Firenze avrà quattro nuovi quartieri. Mercafir? Al posto del nuovo stadio sorgerà un comparto innovazione"
31 luglio 2020 09:27
Bocci: "Fiorentina? Resti al Franchi. Firenze è più importante di Commisso"
15 luglio 2020 10:01
Asta deserta per la Mercafir. Dal Comune: "Il prezzo in questo modo non scende automaticamente"
30 giugno 2020 14:59
Vicesind. Campi: "Stadio? Va fatto in breve tempo. Firenze sta studiando un'alternativa a Franchi e Mercafir"
23 giugno 2020 19:21
Repubblica, nuovo stadio? Campi è in vantaggio ma gli ostacoli sono casello, tramvia, tempi e costi
19 giugno 2020 11:57
"Il vero obiettivo di Commisso è fare un nuovo stadio a Campo di Marte, per questo pressa Nardella con Campi"
14 giugno 2020 11:29
Bettarini: "Stadio a Campi? La strada mi sembra lunga e costosa non meno dell'opzione Mercafir"
13 giugno 2020 21:04
De Magistris: "Stadio? Temo che Commisso si stufi, non vorrei che finisse come con i Della Valle"
11 giugno 2020 18:08
Pres. Mercafir: "Il masterplan c'è già. I 14 ettari che erano per lo stadio verranno utilizzati per i centri di ricerca"
04 giugno 2020 10:48
Corriere Fiorentino, Commisso vuole Campi: il prezzo dei terreni è 5 milioni per 38 ettari
29 maggio 2020 12:28
Nazione, Restauro Franchi? Nardella pensa alla modifica della legge da lui fatta insieme a Lotti
29 maggio 2020 10:44
Repubblica, oggi scade il bando Mercafir. L'unica opzione per il nuovo stadio è Campi Bisenzio
28 maggio 2020 11:09
Vice Sindaco Firenze: "Stadio a Campi? Difficilmente praticabile. Franchi? Serve più elasticità"
25 maggio 2020 20:06
Baiesi: "Franchi? Ci siamo imbattuti nei vincoli già nel 2012. Bisogna fare un nuovo stadio"
25 maggio 2020 19:25
Tuttosport, Commisso? Pazienza finita. Il nuovo stadio sarà fuori città: ipotesi Castello, Campi o Bagno a Ripoli
24 maggio 2020 12:32
Corriere Fiorentino, Ministero dei Beni Culturali o Governo? Chi aiuterà Commisso sulla questione stadio?
24 maggio 2020 12:21
Renzi: "Nuovo stadio alla Mercafir? Idea ormai morta e sepolta, che peccato!"
15 maggio 2020 20:27
Pres. Mercafir: "Commisso? Mi interessano di più le dichiarazioni di Nardella, andremo avanti anche senza stadio"
20 aprile 2020 17:19
Esclusiva Matteini: "Iachini pratica la teoria del punticino. Stadio? Commisso venga a patti.."
15 marzo 2020 16:16
Corriere Fiorentino, Commisso-Nardella si incontreranno dopo la scadenza del bando Mercafir
06 marzo 2020 11:33
Cala il sipario sulla Mercafir: l'idea venne lanciata da Renzi dopo la richiesta dei Della Valle
06 marzo 2020 11:26
CorSport, Commisso ha deciso: non si farà nessun nuovo stadio a Firenze
03 marzo 2020 10:59
Nardella: "Mercafir? Avanti con il programma. Il bando è rivolto a chi vuole investire"
02 marzo 2020 20:58
Nuovo stadio si va verso l'addio. Mercafir? No. Opzione Campi? Troppe incertezze. E sul Franchi presto problemi?
27 febbraio 2020 11:51
Nardella: "Bando Mercafir? Ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Io mi attengo alle leggi"
25 febbraio 2020 14:03
Gli studi effettuati dai Della Valle sull'area Mercafir tranquillizzano Commisso su alcuni suoi dubbi
24 febbraio 2020 12:27
Bando Mercafir, Commisso-Comune non si possono dividere le spese. Ipotesi nuovo bando con sconto?
24 febbraio 2020 12:11
Bando Mercafir, Commisso vuole dividere il 40-50% delle spese con il Comune. I costi? Forse anche a 100 milioni
23 febbraio 2020 11:17
La rivelazione, è 50 milioni la cifra che dovrebbe pagare la Fiorentina per l'area Mercafir. I motivi
22 febbraio 2020 13:20
De Magistris: "Nuovo stadio? Mi dispiacerebbe se venisse fatto fuori Firenze. Franchi? Come si può considerare..."
21 febbraio 2020 21:17
Bando Mercafir, Commisso non può presentare per legge l'offerta condizionata
20 febbraio 2020 11:41
Ass. Urbanistica: "Sarà una nuova Mercafir a prescindere dallo stadio. Franchi? Continuano le manutenzioni..."
17 febbraio 2020 20:03
Nuovo Stadio? Commisso vuole trovare una valida alternativa a Firenze
17 febbraio 2020 09:51
Commisso: "Qui la politica mette i bastoni tra le ruote agli investitori. Mercafir? Mancano le mie tre condizioni"
15 febbraio 2020 13:29
Stadio a Campi: vantaggi e svantaggi. Il nodo principale? Le infrastrutture
15 febbraio 2020 12:30
22 milioni pagati in un'unica tranche per la Mercafir. Impatto finanziario più pesante dello Stadium...
13 febbraio 2020 11:52
Commisso ed i suoi 4 dubbi: dalla bonifica ai tempi passando per le nuove strade ed i costi
12 febbraio 2020 12:53
Bando Mercafir, domenica Commisso decide. Restyling Franchi? Troppi vincoli. Campi? Alternativa ma...
12 febbraio 2020 10:34
Nazione, Commisso potrebbe decidere di non fare lo stadio. Il bando non può subire modifiche
12 febbraio 2020 10:26
Calamai: "Il comunicato della Fiorentina non chiude all'idea stadio, lo vedo come un avviso a Nardella"
11 febbraio 2020 21:09
Nazione, tanti dubbi sulla Mercafir: dal costo ai vincoli aeroportuali passando per gli slittamenti
11 febbraio 2020 11:33
Bando Mercafir: Commisso va verso l'offerta condizionata, ecco l'attuale situazione
11 febbraio 2020 11:02
Nuovo stadio: al vaglio il bando della Mercafir, non si escludono altre zone
10 febbraio 2020 10:31
La spiegazione del costo di 22 milioni della Mercafir. La Fiorentina aumenterebbe i ricavi del 20%
07 febbraio 2020 13:01
Pubblicato il bando Mercafir, Nardella ora a Commisso chiede di fare "fast, fast, fast"
05 febbraio 2020 10:40
Nardella: "Non c'è nessun rinvio, il bando è pronto tra qualche giorno verrà pubblicato"
01 febbraio 2020 18:53
Variante Mercafir approvata in via definitiva. Ecco quali sono i quattro punti specificati
27 gennaio 2020 13:46
Ilsitodifirenze, variante Mercafir per il nuovo stadio approvata dalla Commissione urbanistica
22 gennaio 2020 20:04
Nardella: "Non so cosa intenda Commisso per aiuto. Spero che i suoi gestiranno meglio il Franchi"
10 gennaio 2020 19:43
Stadio Fiorentina, Palazzo Vecchio ha approvato la variante sulla Mercafir. Ecco i 4 punti specificati
10 gennaio 2020 18:38
Nardella: "La mia soluzione per il nuovo stadio è la Mercafir. Presto incontrerò di nuovo Commisso"
10 gennaio 2020 14:25
Nazione, se l'asta dei terreni Mercafir sarà deserta ecco le diverse ipotesi a cui si andrà incontro
09 gennaio 2020 11:52
Commisso vuoi il fast? Procedi a Campi Bisenzio. In arrivo 2-3 giocatori, ma per quale futuro?
09 gennaio 2020 00:18
Commisso: "Voglio fare lo stadio a Firenze ma il Comune deve aiutarci. Franchi una porcheria. Voglio investire ma sono deluso"
08 gennaio 2020 18:18
Barone: "Acquistare il Franchi? Non è il momento, ma Mercafir non è unica soluzione. Mercato? Sicuri di prendere dei giocatori"
08 gennaio 2020 18:09
Commisso: "Domani mi aspetto come regalo i punti. Iachini è come me, ha grinta e forza"
05 gennaio 2020 14:23
Nardella: "Commisso-DV molto diversi. Non accetto che la Mercafir venga vista come un ripiego"
03 gennaio 2020 10:49
Tgr Rai, costo della Mercafir troppo alto, no a Campi Bisenzio. Commisso pensa al restyling del Franchi
02 gennaio 2020 20:05
Commisso presto tornerà a Firenze. Prima l'incontro con Iachini poi la risposta sul bando della Mercafir
02 gennaio 2020 10:47
ACF: preso visione della perizia per i terreni Mercafir. Nei prossimi giorni ci saranno novità
20 dicembre 2019 20:09
Nardella: "L'area Mercafir è la prima in Italia dove si può costruire lo stadio. Non parlerò più di Campi"
19 dicembre 2019 21:30
Nardella: "Stadio alla Mercafir? Non commento le dichiarazioni di Commisso"
19 dicembre 2019 15:20
Nuovo stadio, unica opzione Mercafir: entro Natale il prezzo e la decisione di Commisso
13 dicembre 2019 12:16
Valutazione area Mercafir: Sarà eseguita dagli stessi periti dello Juventus stadium
03 dicembre 2019 11:42
Nuovo stadio, Commisso valuta la Mercafir 6 milioni ma il Comune non fa sconti. Nel 2015 la valutazione...
01 dicembre 2019 13:45
La giunta comunale ha approvato la variante per il nuovo stadio, ora passa al Consiglio comunale. I possibili tempi
06 novembre 2019 09:19
Il Comune di Firenze ha appena adottato la variante alla Mercafir. Ridotti i tempi e dimezzati i termini
05 novembre 2019 12:23
A fine novembre Commisso tornerà a Firenze per trovare la soluzione definitiva per lo stadio
05 novembre 2019 11:11
Commisso fissa la cifra per la Mercafir e irrita il comune di Firenze. Campi Bisenzio resta vigile sulla questione stadio
03 novembre 2019 10:51
Duello Commisso-Comune di Firenze per lo stadio. La Fiorentina vuole spendere 6 mln per i terreni alla Mercafir
03 novembre 2019 09:33
Stadio alla Mercafir, nuovo passo avanti. Esclusa la valutazione ambientale strategica
30 ottobre 2019 12:23
Nuovo stadio alla Mercafir nel 2023. Nardella ha suonato il violino per i 44 anni di matrimonio di Commisso
26 ottobre 2019 10:27
Nardella: "Abbandonata l'ipotesi restyling del Franchi. Per il nuovo stadio a giorni incontrerò Commisso"
23 ottobre 2019 12:20
La Soprintendenza archivia la pratica, l'idea restyling del Franchi viene abbandonata. I lavori per la Mercafir accelerano
23 ottobre 2019 10:51
Fossi: "Non esiste il conflitto tra lo stadio a Campi e la pista. Potenziale vincolo invece alla Mercafir"
18 ottobre 2019 20:36
Barone: "Stiamo valutando le varie opzioni per il nuovo stadio. Il lavoro è davvero tanto"
18 ottobre 2019 11:17
Primi passi per il nuovo stadio: il bando poi lo spostamento del mercato, serve maggiore chiarezza
17 ottobre 2019 10:53
Nardella in riunione con la task force per il nuovo stadio: "Basta polemiche, facciamo sul serio"
16 ottobre 2019 21:53
Sindaco Campi: "I toni di Nardella mi hanno sorpreso. Qualunque sarà la scelta della Fiorentina saremmo felici perchè..."
15 ottobre 2019 13:31
8 anni di stop&go sul nuovo stadio ma ora con la proprietà Commisso è cambiato tutto
15 ottobre 2019 12:44
Barone: "In 20 mesi il mercato sarà spostato. Il rischio di ricorsi per la Variante Urbanistica è pari a 0"
15 ottobre 2019 11:51
Commisso: "In quattro anni avremo lo stadio. Serviva questa svolta d'azione"
15 ottobre 2019 10:35
Nardella: "Stadio della Fiorentina alla Mercafir, realizzazione entro 48 mesi. Sarà stadio di proprietà"
14 ottobre 2019 20:21
Nuovo stadio, c'è la svolta. Si può fare alla Mercafir, il comune ha messo l'area in vendita
14 ottobre 2019 15:00
Nuovo stadio alla Mercafir o a Campi Bisenzio? Ecco tutti i pro e i contro delle due aree
14 ottobre 2019 13:45
Bucchioni: "Nardella si doveva muovere prima. Se non ci sono i tempi giusti non aspettano la Mercafir"
13 ottobre 2019 15:16
Lucibello, presidente Mercafir: "Per lo spostamento del centro alimentare serviranno 2 anni"
12 ottobre 2019 10:29
Il nuovo centro sportivo avrà 12 campi. Stadio? O si sblocca la Mercafir o Commisso punta su Campi
10 ottobre 2019 11:45
Lucibello, Presidente Mercafir: "Lo spostamento è possibile in 24 mesi"
09 ottobre 2019 12:22
Nardella porta il caso restyling del Franchi da Franceschini. Mercafir o Campi Bisenzio sono le alternative per il nuovo impianto
26 settembre 2019 11:35
Pres. Mercafir: "Commisso non è deluso ha solo detto che c'è molto da lavorare"
17 settembre 2019 10:12
Calamai: "La viola può raddoppiare l'ingaggio di Chiesa ma deve essere chiara anche la sua volontà di restare"
09 maggio 2019 18:51
I Della Valle aspettano le elezioni di maggio per costruire il nuovo stadio
03 maggio 2019 11:51
Nuovo Stadio, continuano i lavori della Fiorentina: "I tempi dipendono da..."
07 dicembre 2018 17:08
Ecco la nuova Mercafir, tra il nuovo stadio della Fiorentina e un progetto d'elite in Italia
05 dicembre 2018 16:21
LA FIORENTINA NON HA PIU' SCUSE, LO STADIO NON DIPENDE PIU' DA MERCAFIR E AEROPORTO
07 novembre 2018 19:24
Altro passo verso lo stadio della Fiorentina, il Comune libera la zona dove si trasferirà la Mercafir
07 novembre 2018 15:46
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