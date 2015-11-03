Labaro Viola

Notizie Mercafir Fiorentina

Barone boccia l’ipotesi Castello: “Un’altra Mercafir. Non paghiamo l’ampliamento”

31 marzo 2023 09:55

Commisso: "Fiorentina? Forse presa in tempi sbagliati. Vlahovic non lo do a nessuno. Mercafir buffonata"

01 febbraio 2021 09:39

Nardella: "Non lascerò che il Franchi resti un monumento abbandonato. Sullo stadio al posto del Ridolfi..."

18 dicembre 2020 11:27

Nardella: "Firenze avrà quattro nuovi quartieri. Mercafir? Al posto del nuovo stadio sorgerà un comparto innovazione"

31 luglio 2020 09:27

Bocci: "Fiorentina? Resti al Franchi. Firenze è più importante di Commisso"

15 luglio 2020 10:01

Asta deserta per la Mercafir. Dal Comune: "Il prezzo in questo modo non scende automaticamente"

30 giugno 2020 14:59

Vicesind. Campi: "Stadio? Va fatto in breve tempo. Firenze sta studiando un'alternativa a Franchi e Mercafir"

23 giugno 2020 19:21

Repubblica, nuovo stadio? Campi è in vantaggio ma gli ostacoli sono casello, tramvia, tempi e costi

19 giugno 2020 11:57

"Il vero obiettivo di Commisso è fare un nuovo stadio a Campo di Marte, per questo pressa Nardella con Campi"

14 giugno 2020 11:29

Bettarini: "Stadio a Campi? La strada mi sembra lunga e costosa non meno dell'opzione Mercafir"

13 giugno 2020 21:04

De Magistris: "Stadio? Temo che Commisso si stufi, non vorrei che finisse come con i Della Valle"

11 giugno 2020 18:08

Pres. Mercafir: "Il masterplan c'è già. I 14 ettari che erano per lo stadio verranno utilizzati per i centri di ricerca"

04 giugno 2020 10:48

Corriere Fiorentino, Commisso vuole Campi: il prezzo dei terreni è 5 milioni per 38 ettari

29 maggio 2020 12:28

Nazione, Restauro Franchi? Nardella pensa alla modifica della legge da lui fatta insieme a Lotti

29 maggio 2020 10:44

Repubblica, oggi scade il bando Mercafir. L'unica opzione per il nuovo stadio è Campi Bisenzio

28 maggio 2020 11:09

Vice Sindaco Firenze: "Stadio a Campi? Difficilmente praticabile. Franchi? Serve più elasticità"

25 maggio 2020 20:06

Baiesi: "Franchi? Ci siamo imbattuti nei vincoli già nel 2012. Bisogna fare un nuovo stadio"

25 maggio 2020 19:25

Tuttosport, Commisso? Pazienza finita. Il nuovo stadio sarà fuori città: ipotesi Castello, Campi o Bagno a Ripoli

24 maggio 2020 12:32

Corriere Fiorentino, Ministero dei Beni Culturali o Governo? Chi aiuterà Commisso sulla questione stadio?

24 maggio 2020 12:21

Renzi: "Nuovo stadio alla Mercafir? Idea ormai morta e sepolta, che peccato!"

15 maggio 2020 20:27

Pres. Mercafir: "Commisso? Mi interessano di più le dichiarazioni di Nardella, andremo avanti anche senza stadio"

20 aprile 2020 17:19

Esclusiva Matteini: "Iachini pratica la teoria del punticino. Stadio? Commisso venga a patti.."

15 marzo 2020 16:16

Corriere Fiorentino, Commisso-Nardella si incontreranno dopo la scadenza del bando Mercafir

06 marzo 2020 11:33

Cala il sipario sulla Mercafir: l'idea venne lanciata da Renzi dopo la richiesta dei Della Valle

06 marzo 2020 11:26

CorSport, Commisso ha deciso: non si farà nessun nuovo stadio a Firenze

03 marzo 2020 10:59

Nardella: "Mercafir? Avanti con il programma. Il bando è rivolto a chi vuole investire"

02 marzo 2020 20:58

Nuovo stadio si va verso l'addio. Mercafir? No. Opzione Campi? Troppe incertezze. E sul Franchi presto problemi?

27 febbraio 2020 11:51

Nardella: "Bando Mercafir? Ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Io mi attengo alle leggi"

25 febbraio 2020 14:03

Gli studi effettuati dai Della Valle sull'area Mercafir tranquillizzano Commisso su alcuni suoi dubbi

24 febbraio 2020 12:27

Bando Mercafir, Commisso-Comune non si possono dividere le spese. Ipotesi nuovo bando con sconto?

24 febbraio 2020 12:11

Bando Mercafir, Commisso vuole dividere il 40-50% delle spese con il Comune. I costi? Forse anche a 100 milioni

23 febbraio 2020 11:17

La rivelazione, è 50 milioni la cifra che dovrebbe pagare la Fiorentina per l'area Mercafir. I motivi

22 febbraio 2020 13:20

De Magistris: "Nuovo stadio? Mi dispiacerebbe se venisse fatto fuori Firenze. Franchi? Come si può considerare..."

21 febbraio 2020 21:17

Bando Mercafir, Commisso non può presentare per legge l'offerta condizionata

20 febbraio 2020 11:41

Ass. Urbanistica: "Sarà una nuova Mercafir a prescindere dallo stadio. Franchi? Continuano le manutenzioni..."

17 febbraio 2020 20:03

Nuovo Stadio? Commisso vuole trovare una valida alternativa a Firenze

17 febbraio 2020 09:51

Commisso: "Qui la politica mette i bastoni tra le ruote agli investitori. Mercafir? Mancano le mie tre condizioni"

15 febbraio 2020 13:29

Stadio a Campi: vantaggi e svantaggi. Il nodo principale? Le infrastrutture

15 febbraio 2020 12:30

22 milioni pagati in un'unica tranche per la Mercafir. Impatto finanziario più pesante dello Stadium...

13 febbraio 2020 11:52

Commisso ed i suoi 4 dubbi: dalla bonifica ai tempi passando per le nuove strade ed i costi

12 febbraio 2020 12:53

Bando Mercafir, domenica Commisso decide. Restyling Franchi? Troppi vincoli. Campi? Alternativa ma...

12 febbraio 2020 10:34

Nazione, Commisso potrebbe decidere di non fare lo stadio. Il bando non può subire modifiche

12 febbraio 2020 10:26

Calamai: "Il comunicato della Fiorentina non chiude all'idea stadio, lo vedo come un avviso a Nardella"

11 febbraio 2020 21:09

Nazione, tanti dubbi sulla Mercafir: dal costo ai vincoli aeroportuali passando per gli slittamenti

11 febbraio 2020 11:33

Bando Mercafir: Commisso va verso l'offerta condizionata, ecco l'attuale situazione

11 febbraio 2020 11:02

Nuovo stadio: al vaglio il bando della Mercafir, non si escludono altre zone

10 febbraio 2020 10:31

La spiegazione del costo di 22 milioni della Mercafir. La Fiorentina aumenterebbe i ricavi del 20%

07 febbraio 2020 13:01

Pubblicato il bando Mercafir, Nardella ora a Commisso chiede di fare "fast, fast, fast"

05 febbraio 2020 10:40

Nardella: "Non c'è nessun rinvio, il bando è pronto tra qualche giorno verrà pubblicato"

01 febbraio 2020 18:53

Variante Mercafir approvata in via definitiva. Ecco quali sono i quattro punti specificati

27 gennaio 2020 13:46

Ilsitodifirenze, variante Mercafir per il nuovo stadio approvata dalla Commissione urbanistica

22 gennaio 2020 20:04

Nardella: "Non so cosa intenda Commisso per aiuto. Spero che i suoi gestiranno meglio il Franchi"

10 gennaio 2020 19:43

Stadio Fiorentina, Palazzo Vecchio ha approvato la variante sulla Mercafir. Ecco i 4 punti specificati

10 gennaio 2020 18:38

Nardella: "La mia soluzione per il nuovo stadio è la Mercafir. Presto incontrerò di nuovo Commisso"

10 gennaio 2020 14:25

Nazione, se l'asta dei terreni Mercafir sarà deserta ecco le diverse ipotesi a cui si andrà incontro

09 gennaio 2020 11:52

Commisso vuoi il fast? Procedi a Campi Bisenzio. In arrivo 2-3 giocatori, ma per quale futuro?

09 gennaio 2020 00:18

Commisso: "Voglio fare lo stadio a Firenze ma il Comune deve aiutarci. Franchi una porcheria. Voglio investire ma sono deluso"

08 gennaio 2020 18:18

Barone: "Acquistare il Franchi? Non è il momento, ma Mercafir non è unica soluzione. Mercato? Sicuri di prendere dei giocatori"

08 gennaio 2020 18:09

Commisso: "Domani mi aspetto come regalo i punti. Iachini è come me, ha grinta e forza"

05 gennaio 2020 14:23

Nardella: "Commisso-DV molto diversi. Non accetto che la Mercafir venga vista come un ripiego"

03 gennaio 2020 10:49

Tgr Rai, costo della Mercafir troppo alto, no a Campi Bisenzio. Commisso pensa al restyling del Franchi

02 gennaio 2020 20:05

Commisso presto tornerà a Firenze. Prima l'incontro con Iachini poi la risposta sul bando della Mercafir

02 gennaio 2020 10:47

ACF: preso visione della perizia per i terreni Mercafir. Nei prossimi giorni ci saranno novità

20 dicembre 2019 20:09

Nardella: "L'area Mercafir è la prima in Italia dove si può costruire lo stadio. Non parlerò più di Campi"

19 dicembre 2019 21:30

Nardella: "Stadio alla Mercafir? Non commento le dichiarazioni di Commisso"

19 dicembre 2019 15:20

Nuovo stadio, unica opzione Mercafir: entro Natale il prezzo e la decisione di Commisso

13 dicembre 2019 12:16

Valutazione area Mercafir: Sarà eseguita dagli stessi periti dello Juventus stadium

03 dicembre 2019 11:42

Nuovo stadio, Commisso valuta la Mercafir 6 milioni ma il Comune non fa sconti. Nel 2015 la valutazione...

01 dicembre 2019 13:45

La giunta comunale ha approvato la variante per il nuovo stadio, ora passa al Consiglio comunale. I possibili tempi

06 novembre 2019 09:19

Il Comune di Firenze ha appena adottato la variante alla Mercafir. Ridotti i tempi e dimezzati i termini

05 novembre 2019 12:23

A fine novembre Commisso tornerà a Firenze per trovare la soluzione definitiva per lo stadio

05 novembre 2019 11:11

Commisso fissa la cifra per la Mercafir e irrita il comune di Firenze. Campi Bisenzio resta vigile sulla questione stadio

03 novembre 2019 10:51

Duello Commisso-Comune di Firenze per lo stadio. La Fiorentina vuole spendere 6 mln per i terreni alla Mercafir

03 novembre 2019 09:33

Stadio alla Mercafir, nuovo passo avanti. Esclusa la valutazione ambientale strategica

30 ottobre 2019 12:23

Nuovo stadio alla Mercafir nel 2023. Nardella ha suonato il violino per i 44 anni di matrimonio di Commisso

26 ottobre 2019 10:27

Nardella: "Abbandonata l'ipotesi restyling del Franchi. Per il nuovo stadio a giorni incontrerò Commisso"

23 ottobre 2019 12:20

La Soprintendenza archivia la pratica, l'idea restyling del Franchi viene abbandonata. I lavori per la Mercafir accelerano

23 ottobre 2019 10:51

Fossi: "Non esiste il conflitto tra lo stadio a Campi e la pista. Potenziale vincolo invece alla Mercafir"

18 ottobre 2019 20:36

Barone: "Stiamo valutando le varie opzioni per il nuovo stadio. Il lavoro è davvero tanto"

18 ottobre 2019 11:17

Primi passi per il nuovo stadio: il bando poi lo spostamento del mercato, serve maggiore chiarezza

17 ottobre 2019 10:53

Nardella in riunione con la task force per il nuovo stadio: "Basta polemiche, facciamo sul serio"

16 ottobre 2019 21:53

Sindaco Campi: "I toni di Nardella mi hanno sorpreso. Qualunque sarà la scelta della Fiorentina saremmo felici perchè..."

15 ottobre 2019 13:31

8 anni di stop&go sul nuovo stadio ma ora con la proprietà Commisso è cambiato tutto

15 ottobre 2019 12:44

Barone: "In 20 mesi il mercato sarà spostato. Il rischio di ricorsi per la Variante Urbanistica è pari a 0"

15 ottobre 2019 11:51

Commisso: "In quattro anni avremo lo stadio. Serviva questa svolta d'azione"

15 ottobre 2019 10:35

Nardella: "Stadio della Fiorentina alla Mercafir, realizzazione entro 48 mesi. Sarà stadio di proprietà"

14 ottobre 2019 20:21

Nuovo stadio, c'è la svolta. Si può fare alla Mercafir, il comune ha messo l'area in vendita

14 ottobre 2019 15:00

Nuovo stadio alla Mercafir o a Campi Bisenzio? Ecco tutti i pro e i contro delle due aree

14 ottobre 2019 13:45

Bucchioni: "Nardella si doveva muovere prima. Se non ci sono i tempi giusti non aspettano la Mercafir"

13 ottobre 2019 15:16

Lucibello, presidente Mercafir: "Per lo spostamento del centro alimentare serviranno 2 anni"

12 ottobre 2019 10:29

Il nuovo centro sportivo avrà 12 campi. Stadio? O si sblocca la Mercafir o Commisso punta su Campi

10 ottobre 2019 11:45

Lucibello, Presidente Mercafir: "Lo spostamento è possibile in 24 mesi"

09 ottobre 2019 12:22

Nardella porta il caso restyling del Franchi da Franceschini. Mercafir o Campi Bisenzio sono le alternative per il nuovo impianto

26 settembre 2019 11:35

Pres. Mercafir: "Commisso non è deluso ha solo detto che c'è molto da lavorare"

17 settembre 2019 10:12

Calamai: "La viola può raddoppiare l'ingaggio di Chiesa ma deve essere chiara anche la sua volontà di restare"

09 maggio 2019 18:51

I Della Valle aspettano le elezioni di maggio per costruire il nuovo stadio

03 maggio 2019 11:51

Nuovo Stadio, continuano i lavori della Fiorentina: "I tempi dipendono da..."

07 dicembre 2018 17:08

Ecco la nuova Mercafir, tra il nuovo stadio della Fiorentina e un progetto d'elite in Italia

05 dicembre 2018 16:21

LA FIORENTINA NON HA PIU' SCUSE, LO STADIO NON DIPENDE PIU' DA MERCAFIR E AEROPORTO

07 novembre 2018 19:24

Altro passo verso lo stadio della Fiorentina, il Comune libera la zona dove si trasferirà la Mercafir

07 novembre 2018 15:46

Archivio

Esplora l'archivio di Mercafir

Sett. 13
Sett. 5
Sett. 51 Sett. 31 Sett. 29 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 17 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 19 Sett. 18
Sett. 49 Sett. 45 Sett. 38 Sett. 26 Sett. 22 Sett. 19 Sett. 16 Sett. 12 Sett. 9 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 3
Sett. 49 Sett. 42 Sett. 38 Sett. 19 Sett. 8
Sett. 47