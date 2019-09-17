Pres. Mercafir: "Commisso non è deluso ha solo detto che c'è molto da lavorare"

Dopo l'incontro che si è tenuto ieri tra Commisso ed il presidente della Mercafir Lucibello, queste le sue parole rilasciate a Lady Radio: "Non ho visto il presidente viola sconsolato dalla lentezza d...

Dopo l'incontro che si è tenuto ieri tra Commisso ed il presidente della Mercafir Lucibello, queste le sue parole rilasciate a Lady Radio: "Non ho visto il presidente viola sconsolato dalla lentezza della burocrazia e da quanto fatto finora. Forse non conosce la Mercafir e non sapeva quanta gente lavora lì. Non è deluso ha soltanto detto che c'è molto da lavorare".