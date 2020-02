Questo l’intervento a Radio Bruno Toscana del giornalista Luca Calamai: “Commisso con quel comunicato vuole far capire al sindaco che lo stadio alla Mercafir a queste condizioni non si fa, se ci sono altre opzioni ora vanno tirate fuori. L’ipotesi Campi Bisenzio io non la escludo. Sono state valutate diverse aree ma il comune di Firenze non ha mai mostrato un’apertura. Nel comunicato l’idea che lo stadio non si fa non emerge, lo vedo più come un avviso al sindaco”.