Bucchioni: "Nardella si doveva muovere prima. Se non ci sono i tempi giusti non aspettano la Mercafir"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato su Twitter della questione del nuovo stadio della Fiorentina: "Il sindaco Nardella si doveva muovere prima e meglio. Questo è l’ultimo mandato, ha poca forza e...

A cura di Redazione Labaroviola 13 ottobre 2019 15:16

Condividi