Bucchioni: "Nardella si doveva muovere prima. Se non ci sono i tempi giusti non aspettano la Mercafir"
Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato su Twitter della questione del nuovo stadio della Fiorentina: "Il sindaco Nardella si doveva muovere prima e meglio. Questo è l’ultimo mandato, ha poca forza e...
A cura di Redazione Labaroviola
13 ottobre 2019 15:16
Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato su Twitter della questione del nuovo stadio della Fiorentina: "Il sindaco Nardella si doveva muovere prima e meglio. Questo è l’ultimo mandato, ha poca forza e Commisso pensa già al futuro. Stadio in terreni pubblici? Rocco Commisso preferisce roba sua giustamente. Se non ci sono i tempi giusti non aspettano la Mercafir. Spero solamente che Rocco non si faccia intortare dalla politica".