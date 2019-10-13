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Bucchioni: "Nardella si doveva muovere prima. Se non ci sono i tempi giusti non aspettano la Mercafir"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato su Twitter della questione del nuovo stadio della Fiorentina: "Il sindaco Nardella si doveva muovere prima e meglio. Questo è l’ultimo mandato, ha poca forza e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 ottobre 2019 15:16
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Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato su Twitter della questione del nuovo stadio della Fiorentina: "Il sindaco Nardella si doveva muovere prima e meglio. Questo è l’ultimo mandato, ha poca forza e Commisso pensa già al futuro. Stadio in terreni pubblici? Rocco Commisso preferisce roba sua giustamente. Se non ci sono i tempi giusti non aspettano la Mercafir. Spero solamente che Rocco non si faccia intortare dalla politica".

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