Alcuni problemi e dubbi di Rocco Commisso relativi all’area Mercafir sono legati a vari rischi che la riguardano. Un vantaggio è che gli studi vennero già fatti in precedenza dai Della Valle. La valutazione del rischio bellico specifico va verso un livello di accettabilità mentre lo stato ambientale del terreno non ha parametri fuori dalla norma, anomalie non sembrano essere state riscontrate anomalie. Per quanto riguarda il rischio idraulico nella sua ultima rivelazione non c’è area Mercafir a livello più rischioso. Inoltre l’area interessata è esclusa sia dal vincolo che dal rischio archeologico. A riportarlo è Repubblica.