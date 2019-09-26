Nardella porta il caso restyling del Franchi da Franceschini. Mercafir o Campi Bisenzio sono le alternative per il nuovo impianto
Come riporta il Corriere Fiorentino la soprintendenza si è espressa verso il no alla demolizione delle curve del Franchi ma il comune, ed in modo particolare il sindaco Nardella proverà a salvare il p...
Come riporta il Corriere Fiorentino la soprintendenza si è espressa verso il no alla demolizione delle curve del Franchi ma il comune, ed in modo particolare il sindaco Nardella proverà a salvare il progetto di Rocco Commisso attraverso l'intercessione del ministro dei Beni Culturali Franceschini. C'è solo un vincolo generale sull'impianto ed esplicitamente non sulle curve per questo Nardella o telefonicamente o di persona parlerà con il ministro. Commisso vuole o uno stadio nuovo o il Franchi ammodernato. Se il restyling necessario non si può fare il presidente viola penserà o alla Mercafir oppure a Campi Bisenzio. I problemi inerenti alla Mercafir potrebbero allungare i tempi visto la difficoltà di spostare il mercato mentre l'opzione Castello è tramontata, il mercato di orto frutta potrebbe restare di fianco al nuovo stadio...