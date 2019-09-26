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Nardella porta il caso restyling del Franchi da Franceschini. Mercafir o Campi Bisenzio sono le alternative per il nuovo impianto

Come riporta il Corriere Fiorentino la soprintendenza si è espressa verso il no alla demolizione delle curve del Franchi ma il comune, ed in modo particolare il sindaco Nardella proverà a salvare il p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 settembre 2019 11:35
Nardella porta il caso restyling del Franchi da Franceschini. Mercafir o Campi Bisenzio sono le alternative per il nuovo impianto - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Nardella
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Nardella
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Come riporta il Corriere Fiorentino la soprintendenza si è espressa verso il no alla demolizione delle curve del Franchi ma il comune, ed in modo particolare il sindaco Nardella proverà a salvare il progetto di Rocco Commisso attraverso l'intercessione del ministro dei Beni Culturali Franceschini. C'è solo un vincolo generale sull'impianto ed esplicitamente non sulle curve per questo Nardella o telefonicamente o di persona parlerà con il ministro. Commisso vuole o uno stadio nuovo o il Franchi ammodernato. Se il restyling necessario non si può fare il presidente viola penserà o alla Mercafir oppure a Campi Bisenzio. I problemi inerenti alla Mercafir potrebbero allungare i tempi visto la difficoltà di spostare il mercato mentre l'opzione Castello è tramontata, il mercato di orto frutta potrebbe restare di fianco al nuovo stadio...

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