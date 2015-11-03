Notizie Franceschini Fiorentina

Lo stadio Franchi della Fiorentina verrà ristrutturato con i soldi del Recovery Fund
17 marzo 2021 20:52
Toccafondi (IV): "Giusto intervenire sul Franchi con i fondi del PNRR"
17 marzo 2021 17:40
"Fallo con i soldi tuoi" ha detto Commisso. E il ministro Franceschini non l'ha presa bene...
20 novembre 2020 13:09
"Il Governo aveva deciso di commissariare Pessina per agevolare la Fiorentina sullo stadio. Ma Commisso..."
19 novembre 2020 23:06
La telefonata di Pessina a Franceschini: "San Siro si può abbattere? Il Franchi non si tocca"
27 maggio 2020 11:40
Vice Sindaco Firenze: "Stadio a Campi? Difficilmente praticabile. Franchi? Serve più elasticità"
25 maggio 2020 20:06
Di Giorgi: “Ho espresso una mia opinione sul Franchi. Proporrò queste norme nel decreto”
25 maggio 2020 09:49
Curve abbattute al Franchi? Franceschini smentisce: "Mai dato l'assenso alla norma di cui mi parlò l'On. Di Giorgi"
25 maggio 2020 01:56
On. Di Giorgi: "Franchi? Le curve si possono abbattere. Commisso tra qualche settimana potrà investire"
24 maggio 2020 17:38
Tutte le squadre che tifano in Parlamento: Renzi è l'unico tifoso della Fiorentina
01 maggio 2020 12:27
Nardella porta il caso restyling del Franchi da Franceschini. Mercafir o Campi Bisenzio sono le alternative per il nuovo impianto
26 settembre 2019 11:35
Commisso, previsti per oggi incontri per il nuovo stadio, in particolare col ministro Franceschini
16 settembre 2019 13:08
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