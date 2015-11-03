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Notizie Franceschini Fiorentina

Lo stadio Franchi della Fiorentina verrà ristrutturato con i soldi del Recovery Fund

17 marzo 2021 20:52

Toccafondi (IV): "Giusto intervenire sul Franchi con i fondi del PNRR"

17 marzo 2021 17:40

"Fallo con i soldi tuoi" ha detto Commisso. E il ministro Franceschini non l'ha presa bene...

20 novembre 2020 13:09

"Il Governo aveva deciso di commissariare Pessina per agevolare la Fiorentina sullo stadio. Ma Commisso..."

19 novembre 2020 23:06

La telefonata di Pessina a Franceschini: "San Siro si può abbattere? Il Franchi non si tocca"

27 maggio 2020 11:40

Vice Sindaco Firenze: "Stadio a Campi? Difficilmente praticabile. Franchi? Serve più elasticità"

25 maggio 2020 20:06

Di Giorgi: “Ho espresso una mia opinione sul Franchi. Proporrò queste norme nel decreto”

25 maggio 2020 09:49

Curve abbattute al Franchi? Franceschini smentisce: "Mai dato l'assenso alla norma di cui mi parlò l'On. Di Giorgi"

25 maggio 2020 01:56

On. Di Giorgi: "Franchi? Le curve si possono abbattere. Commisso tra qualche settimana potrà investire"

24 maggio 2020 17:38

Tutte le squadre che tifano in Parlamento: Renzi è l'unico tifoso della Fiorentina

01 maggio 2020 12:27

Nardella porta il caso restyling del Franchi da Franceschini. Mercafir o Campi Bisenzio sono le alternative per il nuovo impianto

26 settembre 2019 11:35

Commisso, previsti per oggi incontri per il nuovo stadio, in particolare col ministro Franceschini

16 settembre 2019 13:08

Per Commisso oggi incontri istituzionali per lo stadio. Forse incontrerà anche il ministro Franceschini

16 settembre 2019 11:34

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