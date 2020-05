“La via che porta allo stadio a Campi Bisenzio – ha detto il vicesindaco di Firenze Cristina Giachi a Radio Bruno – è difficilmente praticabile, non è umanizzata, non ha parcheggi ed i tempi sono indietro. Non so se come operazione verrebbe a costare meno della Mercafir. Franceschini? Non ho capito bene il suo discorso. Siamo aperti ad ogni possibilità, Campi è nell’area metropolitana, abbiamo fatto un gran lavoro per la Mercafir. Franchi? Quando sarà distrutto e fatiscente non so che cosa ci faremo. Commisso ha investito anche umanamente, vogliamo trovare soluzioni come lui alla vicenda stadio. Il Franchi ha degli elementi di pregio ma bisogna essere elastici, forse troppo veloce la norma che si sta studiando e per questo il ministro si è indispettito”.