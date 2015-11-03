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Notizie Giachi Fiorentina

Giachi (PD): "Nuovo stadio a Campi? Perché occupare altro terreno per una struttura che già c'è?"

08 febbraio 2021 21:31

Vicesind. Firenze: "Rigore di ieri per la Roma? Ce ne diano meno a sfavore, il regolamento va applicato"

27 luglio 2020 20:07

Vicesind. Firenze: "La miglior soluzione è il restyling del Franchi, ci stiamo lavorando"

20 luglio 2020 22:37

Vicesind. Firenze: "Questa Fiorentina ci fa morire ma è senza gioco. Brutto il gesto di Chiesa"

13 luglio 2020 22:38

Vice Sindaco Firenze: "Stadio a Campi? Difficilmente praticabile. Franchi? Serve più elasticità"

25 maggio 2020 20:06

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