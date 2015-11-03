Notizie Giachi Fiorentina

Giachi (PD): "Nuovo stadio a Campi? Perché occupare altro terreno per una struttura che già c'è?"
08 febbraio 2021 21:31
Vicesind. Firenze: "Rigore di ieri per la Roma? Ce ne diano meno a sfavore, il regolamento va applicato"
27 luglio 2020 20:07
Vicesind. Firenze: "La miglior soluzione è il restyling del Franchi, ci stiamo lavorando"
20 luglio 2020 22:37
Vicesind. Firenze: "Questa Fiorentina ci fa morire ma è senza gioco. Brutto il gesto di Chiesa"
13 luglio 2020 22:38
Vice Sindaco Firenze: "Stadio a Campi? Difficilmente praticabile. Franchi? Serve più elasticità"
25 maggio 2020 20:06
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