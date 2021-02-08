Giachi (PD): "Nuovo stadio a Campi? Perché occupare altro terreno per una struttura che già c'è?"
Vorrei vedere i Viola nel Franchi ristrutturato
A cura di Redazione Labaroviola
08 febbraio 2021 21:31
"Vorrei vedere la Fiorentina - ha detto Cristiana Giachi, consigliere del PD a Radio Bruno Toscana - nel Franchi ristrutturato. Firenze deve essere contenta, la società viola poi sceglierà. Se la Fiorentina sceglierà di andare altrove, si troverà la funzionalità giusta per una nuova struttura. Campi Bisenzio? Mossa poco economica occupare un terreno pubblico..."
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