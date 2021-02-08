Flachi: "Perché non gioca Callejon? Con l'Inter la Fiorentina ha mollato troppo presto"

Le parole di Ciccio Flachi in vista della partita di Domenica fra Sampdoria e Fiorentina

Francesco Flachi, doppio ex della partita Sampdoria-Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per parlare dei temi più importanti di casa Fiorentina in vista della partita di Domenica. Ecco le sue parole:

FIORENTINA-INTER "Contro l’Inter non mi è piaciuto l’atteggiamento, anche se la sconfitta poteva starci. La squadra ha mollato troppo presto, non un buon segnale viste le partite che saranno decisive nelle prossime settimane".

PRANDELLI "Non ho capito Eysseric al posto di Callejon. Trovo strano che un giocatore di grande importanza non venga schierato neanche quando ci sono molte assenze. Spero che Kokorin e Malcuit possano fare bene".

SAMPDORIA "Ranieri ha a disposizione giocatori come Quagliarella, Candreva, Ramirez e Keita. È una bella rosa, una squadra che darà tutto anche con la Fiorentina e vorrà togliersi dalla zona pericolosa della classifica".

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