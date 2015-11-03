Notizie Radio Bruno Toscana Fiorentina

Ferrara: "Non mi sorprenderei se Gonzalez e Milenkovic lasciassero la Fiorentina"
08 luglio 2024 21:41
Canovi: "Commisso? Ama la Fiorentina. È un presidente appassionato che combatte il sistema, non come gli altri"
27 agosto 2021 15:11
Monti: "Commisso forse non è stato informato: i fiorentini sono follemente innamorati quanto criticoni"
22 maggio 2021 15:34
Bruni: "Iachini è l'uomo giusto per la Fiorentina, non doveva essere esonerato. Sono certo che farà bene"
24 marzo 2021 21:18
Bonfrisco: "Furbata di Ibra, il Var non poteva intervenire. Ribery? Contatto lieve, non è un errore"
22 marzo 2021 21:38
Sconcerti: "Bravo Nardella. Commisso si è messo contro troppa gente, non si fa così politica"
18 marzo 2021 22:29
Mirabelli: "Con Commisso il futuro della Fiorentina sarà radioso. Lottare per la salvezza sarà un lontano ricordo"
17 marzo 2021 21:46
Flachi: "Biraghi-Amrabat? Le alternative stanno dando di più. Vlahovic? Frutto del lavoro in settimana"
15 marzo 2021 22:02
Nardella al fianco del Viola Park: "Ho assicurato il mio sostegno al sindaco di Bagno a Ripoli"
11 marzo 2021 20:57
Ripa: "Non serve il bel gioco, servono punti. Quarta? È un mix fra Cannavaro e Roncaglia"
09 marzo 2021 21:44
Cagni: "La Fiorentina ha qualità, ma gioca con timore. Ribery deve aiutare il mister e i compagni"
06 marzo 2021 22:37
Di Chiara: "Le strutture non fanno la differenza. Serve un reset generale per uscire dalle difficoltà"
05 marzo 2021 21:13
Flachi: "Perché gioca Milenkovic? La personalità non si compra, ieri ad Udine per una scampagnata"
01 marzo 2021 21:18
Sconcerti: "Commisso farà una grande squadra e torneremo ai vertici. Sarri-Fiorentina? Spero sia tutto vero"
25 febbraio 2021 21:15
Diamanti: "Nessun dubbio su Castrovilli: si merita la dieci. Ribery? I vecchietti fanno la differenza dappertutto"
25 febbraio 2021 21:00
Tosto: "Commisso ha alzato l'asticella. La Fiorentina potrebbe tornare a lottare per lo scudetto"
24 febbraio 2021 21:50
Graziani: "Lo Spezia è la squadra migliore da affrontare. A noi servirebbe..."
17 febbraio 2021 15:24
Lanna: "Il reparto avanzato della Fiorentina è debole. Vlahovic non può fare reparto da solo"
10 febbraio 2021 20:14
Casini: "Il rapporto Commisso-politica dovrebbe distendersi. Tutti vogliamo il bene della Fiorentina"
09 febbraio 2021 21:26
Flachi: "Perché non gioca Callejon? Con l'Inter la Fiorentina ha mollato troppo presto"
08 febbraio 2021 20:53
Graziani: "Il direttore Pradè è l'unico ad averci messo la faccia"
27 gennaio 2021 15:15
Basile: "L'espulsione di Cuadrado ha svoltato la partita"
23 dicembre 2020 21:18
Graziani, Commisso si sarà chiesto: "Perchè manadare via Iachini?"
04 novembre 2020 15:26
Casini: "Il 26/10 sarà approvata la variante urbanistica del centro sportivo"
19 ottobre 2020 17:31
Amoruso: "La squadra è stata indebolita. Callejon non è un trascinatore"
10 ottobre 2020 16:01
Basile: "Un anno fa Commisso era più sognatore e meno rabbioso"
24 settembre 2020 20:02
Calamai: "Su Chiesa vedo delle aperture sul rinnovo del contratto"
25 agosto 2020 22:14
Bucchioni: "La viola vorrebbe Piatek in prestito. Chiesa non vuole..."
18 agosto 2020 19:10
Sconcerti: "La Juve mi ha sorpreso, é totalmente fuori condizione. Ronaldo soffoca gli altri attaccanti"
18 giugno 2020 21:49
Reginaldo: "Quando arrivai alla Fiorentina trovai tanti campioni. Prandelli era un martello tranquillo"
27 maggio 2020 22:35
Nardella: "Firenze ha un deficit di 200 milioni di euro. Siamo in attesa delle mosse del governo"
11 maggio 2020 23:40
Castellacci: "La prudenza del governo è eccessiva. I campi di calcio sono sicuri come i parchi"
29 aprile 2020 21:54
Dainelli: "Ribery? E' molto simile a Toni. Luca sembrava scoordinato, ma arrivava sempre primo sulla palla"
20 aprile 2020 22:31
Bucciantini: "Vlahovic deve fare il salto di qualità. I campioni devono fare minimo 20 gol"
21 febbraio 2020 19:56
Cecchi: "Commisso dopo cinque mesi ha fatto dietrofront sull'area Mercafir. È inspiegabile"
14 febbraio 2020 19:24
Amoruso: "Penso che l'acquisto di Kouamè faccia presagire una partenza di Chiesa"
29 gennaio 2020 22:33
Bucciantini: "Boateng non può fare la punta in questa squadra. Sabato giocheranno Chiesa e Cutrone"
16 gennaio 2020 20:24
Bucchioni: "La sfida di domani della viola con l'Atalanta deve far crescere a livello mentale e fisico"
14 gennaio 2020 16:12
Malusci: "Chiesa deve voltare pagina. Si deve riconfermare, è mancato molto alla Fiorentina"
29 dicembre 2019 19:34
Sconcerti: "Nel mercato estivo la società viola non ha speso una lira e ha portato il settore giovanile in prima squadra"
12 dicembre 2019 20:21
Hallfredsson: "L'Hellas Verona ha difficoltà a segnare ma il reparto difensivo è molto forte"
22 novembre 2019 20:44
Mandorlini: "Veloso e Amrabat sono i leader tecnici del Verona. La viola farà un buon campionato"
21 novembre 2019 19:43
Calamai: "Non avrei riconfermato Montella. La Fiorentina doveva ripartire da zero. Chiesa a giugno va via"
19 novembre 2019 19:55
Basile: "Pedro? La viola è convinta che sia il colpo del mercato di gennaio: va aspettato"
19 novembre 2019 19:39
Sandrelli: "Serve coraggio ed utilizzare i giovani di qualità. La gestione della squadra non è serena"
06 novembre 2019 20:25
Amoruso: "Credo che Ranieri sia titolare in difesa viste le sue ultime apparizioni"
02 novembre 2019 18:56
Di Chiara: "Chiesa dovrà migliorare a livello realizzativo ha grandi doti sia tecniche che fisiche"
23 ottobre 2019 21:51
Sconcerti: "Realizzare lo stadio a Campi è come farlo a Firenze, Scandicci o Bagno a Ripoli, non capisco questo razzismo"
10 ottobre 2019 20:45
Sconcerti: "Ribery? Credevo fosse solo un acquisto di propaganda. Mi sono decisamente sbagliato"
26 settembre 2019 20:35
Bucchioni: "Al posto di Vlahovic avrei messo Sottil, non avrei mai tolto Chiesa e Ribery"
22 settembre 2019 22:34
La Fiorentina oggi e domani si allenerà a Corverciano non al centro sportivo. I motivi
07 agosto 2019 14:52
Amoruso: "Ora abbiamo bisogno di avere gente che ha esperienza e spessore internazionale"
22 luglio 2019 17:19
Barone: "Sono molto emozionato, siamo in America per far vedere alla squadra il grande supporto"
21 luglio 2019 19:16
Pedullà: "Venuti? Manca solo la firma per essere ufficialmente un giocatore del Lecce"
17 luglio 2019 17:28
Sconcerti: "Non è vero che c'è l'autofinanziamento, i soldi li mettono sempre i Della Valle. Da dove li tirino fuori è…"
18 aprile 2019 22:04
Vecchi: "Vlahovic è un giocatore fuori categoria, vedo bene anche Beloko e Koffi…"
20 marzo 2019 21:15
Massimo Caputi: "La Fiorentina può concorrere ancora per l'Europa…"
06 marzo 2019 19:50
Bojinov: "Ho bellissimi ricordi di Firenze. Milenkovic e Vlahovic grandi giocatori, Corvino mi chiamò prima di acquistarli"
23 febbraio 2018 15:05
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