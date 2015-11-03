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Notizie Radio Bruno Toscana Fiorentina

Ferrara: "Non mi sorprenderei se Gonzalez e Milenkovic lasciassero la Fiorentina"

08 luglio 2024 21:41

Canovi: "Commisso? Ama la Fiorentina. È un presidente appassionato che combatte il sistema, non come gli altri"

27 agosto 2021 15:11

Monti: "Commisso forse non è stato informato: i fiorentini sono follemente innamorati quanto criticoni"

22 maggio 2021 15:34

Bruni: "Iachini è l'uomo giusto per la Fiorentina, non doveva essere esonerato. Sono certo che farà bene"

24 marzo 2021 21:18

Bonfrisco: "Furbata di Ibra, il Var non poteva intervenire. Ribery? Contatto lieve, non è un errore"

22 marzo 2021 21:38

Sconcerti: "Bravo Nardella. Commisso si è messo contro troppa gente, non si fa così politica"

18 marzo 2021 22:29

Mirabelli: "Con Commisso il futuro della Fiorentina sarà radioso. Lottare per la salvezza sarà un lontano ricordo"

17 marzo 2021 21:46

Flachi: "Biraghi-Amrabat? Le alternative stanno dando di più. Vlahovic? Frutto del lavoro in settimana"

15 marzo 2021 22:02

Nardella al fianco del Viola Park: "Ho assicurato il mio sostegno al sindaco di Bagno a Ripoli"

11 marzo 2021 20:57

Ripa: "Non serve il bel gioco, servono punti. Quarta? È un mix fra Cannavaro e Roncaglia"

09 marzo 2021 21:44

Cagni: "La Fiorentina ha qualità, ma gioca con timore. Ribery deve aiutare il mister e i compagni"

06 marzo 2021 22:37

Di Chiara: "Le strutture non fanno la differenza. Serve un reset generale per uscire dalle difficoltà"

05 marzo 2021 21:13

Flachi: "Perché gioca Milenkovic? La personalità non si compra, ieri ad Udine per una scampagnata"

01 marzo 2021 21:18

Sconcerti: "Commisso farà una grande squadra e torneremo ai vertici. Sarri-Fiorentina? Spero sia tutto vero"

25 febbraio 2021 21:15

Diamanti: "Nessun dubbio su Castrovilli: si merita la dieci. Ribery? I vecchietti fanno la differenza dappertutto"

25 febbraio 2021 21:00

Tosto: "Commisso ha alzato l'asticella. La Fiorentina potrebbe tornare a lottare per lo scudetto"

24 febbraio 2021 21:50

Graziani: "Lo Spezia è la squadra migliore da affrontare. A noi servirebbe..."

17 febbraio 2021 15:24

Lanna: "Il reparto avanzato della Fiorentina è debole. Vlahovic non può fare reparto da solo"

10 febbraio 2021 20:14

Casini: "Il rapporto Commisso-politica dovrebbe distendersi. Tutti vogliamo il bene della Fiorentina"

09 febbraio 2021 21:26

Flachi: "Perché non gioca Callejon? Con l'Inter la Fiorentina ha mollato troppo presto"

08 febbraio 2021 20:53

Graziani: "Il direttore Pradè è l'unico ad averci messo la faccia"

27 gennaio 2021 15:15

Basile: "L'espulsione di Cuadrado ha svoltato la partita"

23 dicembre 2020 21:18

Graziani, Commisso si sarà chiesto: "Perchè manadare via Iachini?"

04 novembre 2020 15:26

Casini: "Il 26/10 sarà approvata la variante urbanistica del centro sportivo"

19 ottobre 2020 17:31

Amoruso: "La squadra è stata indebolita. Callejon non è un trascinatore"

10 ottobre 2020 16:01

Basile: "Un anno fa Commisso era più sognatore e meno rabbioso"

24 settembre 2020 20:02

Calamai: "Su Chiesa vedo delle aperture sul rinnovo del contratto"

25 agosto 2020 22:14

Bucchioni: "La viola vorrebbe Piatek in prestito. Chiesa non vuole..."

18 agosto 2020 19:10

Sconcerti: "La Juve mi ha sorpreso, é totalmente fuori condizione. Ronaldo soffoca gli altri attaccanti"

18 giugno 2020 21:49

Reginaldo: "Quando arrivai alla Fiorentina trovai tanti campioni. Prandelli era un martello tranquillo"

27 maggio 2020 22:35

Nardella: "Firenze ha un deficit di 200 milioni di euro. Siamo in attesa delle mosse del governo"

11 maggio 2020 23:40

Castellacci: "La prudenza del governo è eccessiva. I campi di calcio sono sicuri come i parchi"

29 aprile 2020 21:54

Dainelli: "Ribery? E' molto simile a Toni. Luca sembrava scoordinato, ma arrivava sempre primo sulla palla"

20 aprile 2020 22:31

Bucciantini: "Vlahovic deve fare il salto di qualità. I campioni devono fare minimo 20 gol"

21 febbraio 2020 19:56

Cecchi: "Commisso dopo cinque mesi ha fatto dietrofront sull'area Mercafir. È inspiegabile"

14 febbraio 2020 19:24

Amoruso: "Penso che l'acquisto di Kouamè faccia presagire una partenza di Chiesa"

29 gennaio 2020 22:33

Bucciantini: "Boateng non può fare la punta in questa squadra. Sabato giocheranno Chiesa e Cutrone"

16 gennaio 2020 20:24

Bucchioni: "La sfida di domani della viola con l'Atalanta deve far crescere a livello mentale e fisico"

14 gennaio 2020 16:12

Malusci: "Chiesa deve voltare pagina. Si deve riconfermare, è mancato molto alla Fiorentina"

29 dicembre 2019 19:34

Sconcerti: "Nel mercato estivo la società viola non ha speso una lira e ha portato il settore giovanile in prima squadra"

12 dicembre 2019 20:21

Hallfredsson: "L'Hellas Verona ha difficoltà a segnare ma il reparto difensivo è molto forte"

22 novembre 2019 20:44

Mandorlini: "Veloso e Amrabat sono i leader tecnici del Verona. La viola farà un buon campionato"

21 novembre 2019 19:43

Calamai: "Non avrei riconfermato Montella. La Fiorentina doveva ripartire da zero. Chiesa a giugno va via"

19 novembre 2019 19:55

Basile: "Pedro? La viola è convinta che sia il colpo del mercato di gennaio: va aspettato"

19 novembre 2019 19:39

Sandrelli: "Serve coraggio ed utilizzare i giovani di qualità. La gestione della squadra non è serena"

06 novembre 2019 20:25

Amoruso: "Credo che Ranieri sia titolare in difesa viste le sue ultime apparizioni"

02 novembre 2019 18:56

Di Chiara: "Chiesa dovrà migliorare a livello realizzativo ha grandi doti sia tecniche che fisiche"

23 ottobre 2019 21:51

Sconcerti: "Realizzare lo stadio a Campi è come farlo a Firenze, Scandicci o Bagno a Ripoli, non capisco questo razzismo"

10 ottobre 2019 20:45

Sconcerti: "Ribery? Credevo fosse solo un acquisto di propaganda. Mi sono decisamente sbagliato"

26 settembre 2019 20:35

Bucchioni: "Al posto di Vlahovic avrei messo Sottil, non avrei mai tolto Chiesa e Ribery"

22 settembre 2019 22:34

La Fiorentina oggi e domani si allenerà a Corverciano non al centro sportivo. I motivi

07 agosto 2019 14:52

Amoruso: "Ora abbiamo bisogno di avere gente che ha esperienza e spessore internazionale"

22 luglio 2019 17:19

Barone: "Sono molto emozionato, siamo in America per far vedere alla squadra il grande supporto"

21 luglio 2019 19:16

Pedullà: "Venuti? Manca solo la firma per essere ufficialmente un giocatore del Lecce"

17 luglio 2019 17:28

Sconcerti: "Non è vero che c'è l'autofinanziamento, i soldi li mettono sempre i Della Valle. Da dove li tirino fuori è…"

18 aprile 2019 22:04

Vecchi: "Vlahovic è un giocatore fuori categoria, vedo bene anche Beloko e Koffi…"

20 marzo 2019 21:15

Massimo Caputi: "La Fiorentina può concorrere ancora per l'Europa…"

06 marzo 2019 19:50

Bojinov: "Ho bellissimi ricordi di Firenze. Milenkovic e Vlahovic grandi giocatori, Corvino mi chiamò prima di acquistarli"

23 febbraio 2018 15:05

Boninsegna: "Viola spesso egoisti davanti alla porta. Chiesa? Già molto forte e può migliorare tanto"

07 novembre 2017 18:40

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