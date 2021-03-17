Mirabelli: "Con Commisso il futuro della Fiorentina sarà radioso. Lottare per la salvezza sarà un lontano ricordo"
Le parole di Massimiliano Mirabelli ai microfoni di Radio Bruno Toscana
Massimiliano Mirabelli, ex dirigente sportivo del Milan e recentemente accostato anche alla Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana in occasione della sfida di Domenica fra Fiorentine e Milan. Ecco le sue parole:
FIORENTINA "Per quanto riguarda la Fiorentina invece la rosa costruita da Pradè non merita questa posizione però quando si iniziano nuovi cicli serve tempo e pazienza. Al di là del presente però sono convinto che con questa proprietà la Fiorentina avrà un futuro radioso e questi campionati in cui la squadra ha lottato per la salvezza saranno un lontano ricordo. È importante infatti avere basi solide e un Presidente che vuole costruire centro sportivo e stadio di proprietà le getta di sicuro".
MILAN "Il Milan è in corsa per la zona Champions in campionato ma prima della Fiorentina ha l'impegno contro il Manchester United in Europa League. Sarà messo alla prova mentalmente e fisicamente ed ha anche molti infortunati da recuperare. Le competizioni europee portano via energie importanti e questo potrà essere un aiuto per la Fiorentina perché il Milan domenica sarà stanco".
LEGGI ANCHE:
ESCLUSIVA TIFO, CONOSCIAMO IL VC PONTE A GREVE: “IL CLUB DEI BABBI VIOLA. TIFOSI TRA FIORENTINA E SOLIDARIETÀ”
https://www.labaroviola.com/esclusiva-tifo-conosciamo-il-vc-ponte-a-greve-il-club-dei-babbi-viola-tifosi-tra-fiorentina-e-solidarieta/134012/