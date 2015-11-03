Notizie Mirabelli Fiorentina

Mirabelli: "La Fiorentina merita l'Europa. Vlahovic? L'ideale sarebbe rinnovo e poi cessione"
19 novembre 2021 14:07
Mirabelli: "Il gioco di Italiano mi diverte ma il caso Vlahovic sta destabilizzando l'ambiente"
20 ottobre 2021 19:39
Mirabelli: "Club vittime degli agenti. Commisso non farà passare liscio il caso Vlahovic"
07 ottobre 2021 19:27
Mirabelli: "Italiano merita Firenze. La Fiorentina punti all'Europa. Va costruita una squadra intorno a Vlahovic"
15 settembre 2021 12:00
Mirabelli: "La Fiorentina deve tenere Vlahovic e rinnovargli il contratto per diventare una grande"
20 agosto 2021 08:07
Mirabelli: "Gattuso ha il miglior staff della Serie A. A Firenze non si può parlare di salvezza"
16 giugno 2021 11:10
Mirabelli: "La Fiorentina con Gattuso ambisce all'Europa. Non può accontentarsi della salvezza"
29 maggio 2021 12:25
Mirabelli: "Con Commisso il futuro della Fiorentina sarà radioso. Lottare per la salvezza sarà un lontano ricordo"
17 marzo 2021 21:46
Mirabelli: "Non ho avuto contatti con il presidente Commisso. Gattuso..."
12 marzo 2021 14:24
Mirabelli: "A gennaio non puoi stravolgere una squadra. Cutrone? Deve trovare un equilibrio caratteriale"
16 dicembre 2020 10:17
Mirabelli: "Cutrone ha bisogno di una gestione particolare per diventare un giocatore importante"
06 dicembre 2020 19:22
"Difficile che Pradè rimanga alla Fiorentina. Carli, Mirabelli o Petrachi i possibili successori"
01 dicembre 2020 18:02
Mirabelli: "A Cutrone non vanno date responsabilità, la maglia della Fiorentina pesa troppo..."
23 novembre 2020 21:04
Mirabelli a Lady Radio: "La Fiorentina è da Europa. Cutrone risente delle difficoltà generali, deve crescere"
06 novembre 2020 18:38
Mirabelli: "Cutrone non deve essere caricato di responsabilità. La Fiorentina può tornare in Europa con Commisso"
27 ottobre 2020 23:09
Mirabelli: "Fiorentina, prendi subito Bonaventura. Cutrone? Va aspettato, per me sarebbe il titolare"
31 agosto 2020 17:05
Mirabelli su Commisso: "È una garanzia per Firenze, è calabrese e di parola. Il rinnovo di Chiesa..."
27 novembre 2019 23:52
Basile su Commisso: "Non aspettatevi una rivoluzione immediata. Antognoni un riferimento per loro.."
09 giugno 2019 11:09
Sportitalia, Mirabelli in pole per il ruolo di direttore sportivo della Fiorentina. I dettagli
06 giugno 2019 01:18
Commisso fa le prime scelte, Antognoni resta, direttore sportivo duello Faggiano-Mirabelli
27 maggio 2019 15:57
La Fiorentina che verrà, Commisso e i contatti con Mirabelli, potrebbe essere il nuovo direttore sportivo
27 maggio 2019 04:58
Debiti in casa Milan, per la stagione scorsa rosso di 126 milioni di euro
13 ottobre 2018 14:14
Da Casa Milan: "La Fiorentina perchè non fa il comunicato contro Allegri come con Mirabelli"?
06 ottobre 2018 15:41
Mirabelli: "Abbiamo conquistato l'Europa sul campo, spero che nessuno ce la tolga"
09 luglio 2018 17:44
Anche Mirabelli ci rinuncia: "Cina? Arrivano meno soldi, non giocheremo l'Europa League".
06 luglio 2018 13:52
Quando Kalinic disse: "Vado il Milan per vincere." I tifosi però lo contestano dopo l'ennesimo disastro
09 maggio 2018 23:13
Mirabelli: "Sono ore tremende" e i tifosi del Milan ricordano Astori con uno striscione
08 marzo 2018 19:56
Raiola attacca Mirabelli: "Basta strumentalizzare Donnarumma, non è lui il problema del Milan"
15 dicembre 2017 13:36
Tuttosport: Montella contro Mirabelli, alla base dei dissidi c'è l'acquisto di Kalinic
02 dicembre 2017 12:48
Bellinazzo (Sole 24 Ore): "Ecco cosa succede se il Milan non dovesse andare in Champions League. Montella a rischio"
20 ottobre 2017 17:40
Montella sempre più in bilico, si difende: "Squadra insicura, ecco perchè non sono d'accordo con Mirabelli"
20 ottobre 2017 02:29
Criscitiello: "Il comunicato viola contro Mirabelli è stato imbarazzante, il falso moralismo mi disgusta"
28 agosto 2017 12:34
Mirabelli: "Kalinic? La mia solo una battuta, tono colloquiale. Nessuna intenzione di denigrare la viola"
22 agosto 2017 17:49
La Fiorentina risponde a Mirabelli: "Parole denigratorie nei confronti di Firenze e della Fiorentina"
22 agosto 2017 16:38
Mirabelli: "Kalinic è nella nostra lista, ma Aubameyang è nel mio destino"
09 agosto 2017 12:37
Milan-Kalinic: troppa pressione mediatica, e Corvino cancella l'incontro con Mirabelli
22 giugno 2017 13:36
Tra oggi e domani l'incontro Corvino-Mirabelli: il Milan punta a uno sconto per Kalinic
15 giugno 2017 12:47
Sky: Mirabelli domani al Franchi per tre giocatori viola
23 novembre 2016 14:32
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