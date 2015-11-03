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Notizie Mirabelli Fiorentina

Mirabelli: "La Fiorentina merita l'Europa. Vlahovic? L'ideale sarebbe rinnovo e poi cessione"

19 novembre 2021 14:07

Mirabelli: "Il gioco di Italiano mi diverte ma il caso Vlahovic sta destabilizzando l'ambiente"

20 ottobre 2021 19:39

Mirabelli: "Club vittime degli agenti. Commisso non farà passare liscio il caso Vlahovic"

07 ottobre 2021 19:27

Mirabelli: "Italiano merita Firenze. La Fiorentina punti all'Europa. Va costruita una squadra intorno a Vlahovic"

15 settembre 2021 12:00

Mirabelli: "La Fiorentina deve tenere Vlahovic e rinnovargli il contratto per diventare una grande"

20 agosto 2021 08:07

Mirabelli: "Gattuso ha il miglior staff della Serie A. A Firenze non si può parlare di salvezza"

16 giugno 2021 11:10

Mirabelli: "La Fiorentina con Gattuso ambisce all'Europa. Non può accontentarsi della salvezza"

29 maggio 2021 12:25

Mirabelli: "Con Commisso il futuro della Fiorentina sarà radioso. Lottare per la salvezza sarà un lontano ricordo"

17 marzo 2021 21:46

Mirabelli: "Non ho avuto contatti con il presidente Commisso. Gattuso..."

12 marzo 2021 14:24

Mirabelli: "A gennaio non puoi stravolgere una squadra. Cutrone? Deve trovare un equilibrio caratteriale"

16 dicembre 2020 10:17

Mirabelli: "Cutrone ha bisogno di una gestione particolare per diventare un giocatore importante"

06 dicembre 2020 19:22

"Difficile che Pradè rimanga alla Fiorentina. Carli, Mirabelli o Petrachi i possibili successori"

01 dicembre 2020 18:02

Mirabelli: "A Cutrone non vanno date responsabilità, la maglia della Fiorentina pesa troppo..."

23 novembre 2020 21:04

Mirabelli a Lady Radio: "La Fiorentina è da Europa. Cutrone risente delle difficoltà generali, deve crescere"

06 novembre 2020 18:38

Mirabelli: "Cutrone non deve essere caricato di responsabilità. La Fiorentina può tornare in Europa con Commisso"

27 ottobre 2020 23:09

Mirabelli: "Fiorentina, prendi subito Bonaventura. Cutrone? Va aspettato, per me sarebbe il titolare"

31 agosto 2020 17:05

Mirabelli su Commisso: "È una garanzia per Firenze, è calabrese e di parola. Il rinnovo di Chiesa..."

27 novembre 2019 23:52

Basile su Commisso: "Non aspettatevi una rivoluzione immediata. Antognoni un riferimento per loro.."

09 giugno 2019 11:09

Sportitalia, Mirabelli in pole per il ruolo di direttore sportivo della Fiorentina. I dettagli

06 giugno 2019 01:18

Commisso fa le prime scelte, Antognoni resta, direttore sportivo duello Faggiano-Mirabelli

27 maggio 2019 15:57

La Fiorentina che verrà, Commisso e i contatti con Mirabelli, potrebbe essere il nuovo direttore sportivo

27 maggio 2019 04:58

Debiti in casa Milan, per la stagione scorsa rosso di 126 milioni di euro

13 ottobre 2018 14:14

Da Casa Milan: "La Fiorentina perchè non fa il comunicato contro Allegri come con Mirabelli"?

06 ottobre 2018 15:41

Mirabelli: "Abbiamo conquistato l'Europa sul campo, spero che nessuno ce la tolga"

09 luglio 2018 17:44

Anche Mirabelli ci rinuncia: "Cina? Arrivano meno soldi, non giocheremo l'Europa League".

06 luglio 2018 13:52

Quando Kalinic disse: "Vado il Milan per vincere." I tifosi però lo contestano dopo l'ennesimo disastro

09 maggio 2018 23:13

Mirabelli: "Sono ore tremende" e i tifosi del Milan ricordano Astori con uno striscione

08 marzo 2018 19:56

Raiola attacca Mirabelli: "Basta strumentalizzare Donnarumma, non è lui il problema del Milan"

15 dicembre 2017 13:36

Tuttosport: Montella contro Mirabelli, alla base dei dissidi c'è l'acquisto di Kalinic

02 dicembre 2017 12:48

Bellinazzo (Sole 24 Ore): "Ecco cosa succede se il Milan non dovesse andare in Champions League. Montella a rischio"

20 ottobre 2017 17:40

Montella sempre più in bilico, si difende: "Squadra insicura, ecco perchè non sono d'accordo con Mirabelli"

20 ottobre 2017 02:29

Criscitiello: "Il comunicato viola contro Mirabelli è stato imbarazzante, il falso moralismo mi disgusta"

28 agosto 2017 12:34

Mirabelli: "Kalinic? La mia solo una battuta, tono colloquiale. Nessuna intenzione di denigrare la viola"

22 agosto 2017 17:49

La Fiorentina risponde a Mirabelli: "Parole denigratorie nei confronti di Firenze e della Fiorentina"

22 agosto 2017 16:38

Mirabelli: "Kalinic è nella nostra lista, ma Aubameyang è nel mio destino"

09 agosto 2017 12:37

Milan-Kalinic: troppa pressione mediatica, e Corvino cancella l'incontro con Mirabelli

22 giugno 2017 13:36

Tra oggi e domani l'incontro Corvino-Mirabelli: il Milan punta a uno sconto per Kalinic

15 giugno 2017 12:47

Sky: Mirabelli domani al Franchi per tre giocatori viola

23 novembre 2016 14:32

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