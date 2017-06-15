Tra oggi e domani l'incontro Corvino-Mirabelli: il Milan punta a uno sconto per Kalinic

Il Milan considera eccessiva la richiesta di 30 milioni da parte della Fiorentina, l'incontro tra i due dirigenti sarà decisivo

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio pare che l'incontro, di cui da tempo si parla, tra Pantaleo Corvino e Massimiliano Mirabelli potrebbe avvenire già tra la giornata di oggi e quella di domani. Il vertice fra i due dirigenti è infatti finalizzato a sbloccare la trattativa che dovrebbe portare Nikola Kalinic al Milan.

Tuttavia i rossoneri, al momento, considerano eccessiva la valutazione di 30 milioni di euro che la Fiorentina fa dell'attaccante croato e, per questa ragione, l'incontro tra Corvino e Mirabelli sarà anche l'occasione in cui i rossoneri cercheranno di ottenere uno sconto sul prezzo del cartellino del giocatore.