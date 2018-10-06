Da Casa Milan: "La Fiorentina perchè non fa il comunicato contro Allegri come con Mirabelli"?

Questo è quanto scrive il giornalista milanista Mario Suma, sul sito Milannews, queste le sue parole:“Massimiliano Allegri non va pazzo per la Fiorentina. Lo ricordiamo bene quando, nella stagione 201...

Questo è quanto scrive il giornalista milanista Mario Suma, sul sito Milannews, queste le sue parole:

“Massimiliano Allegri non va pazzo per la Fiorentina. Lo ricordiamo bene quando, nella stagione 2012-2013, battibeccava a distanza con l'allora allenatore viola Vincenzo Montella per la lotta in corso fra Milan e Fiorentina per il terzo posto. Lo ha ribadito lui stesso, scagliandosi contro il quarto uomo Elenito Di Liberatore nei secondi finali di un Fiorentina-Juventus 2-1 nel gennaio 2017: "Giocano due partite all'anno questi", dichiarò asseritamente, stando al labiale, il buon Allegri all'uscita dal campo. Ma a salvarlo fu il fatto di non aver pronunciato la parola Fiorentina, cosa che invece fece il malcapitato, il meno noto e il meno potente Massimiliano Mirabelli pochi mesi dopo. "Ora basta scherzare, metti la palla dove sai. Se no ti facciamo tornare là". Questa la battuta fatale rivolta a Nikola Kalinic dopo la firma del contratto da parte dell'attaccante, divenuta subito e a sorpresa motivo di una polemica tra l'ex società del giocatore, la Fiorentina, e il dirigente rossonero con una nota ufficiale viola sul proprio sito: "stupore" e "dissenso" per il tono "denigratorio" usato nei confronti del club e della città. Toni non di un secolo fa, ma di un anno abbondante fa. Non rilanciati invece di recente dal club viola nei confronti di Max Allegri che sembra esserci a sua volta abbastanza ricascato. In un video pubblicato su Instagram da un tifoso sulle tribune dello Stadium, si vede il tecnico della Juventus molto arrabbiato con un giocatore, Bernardeschi, per un pallone non passato, infatti a un certo punto urla: "Non siamo alla Fiorentina!". Urca. Comunicato viola? No, in questo caso no, forse perchè la frase, ancor più dura di quella dello sventurato Mirabelli, non era stata pronunciata in un contesto ufficiale. Poi da un anno all'altro sono successe tante cose e la Fiorentina ha preferito attendere la rettifica di Allegri, puntualmente arrivata: “Non volevo offendere nessuno della Fiorentina. Sono toscano anche io, mi stanno simpatici, ma qui alla Juve ogni giocata ha un peso maggiore”. Insomma, sul "peso maggiore" ci starebbe ancora un comunicatino se fossero ancora in vigore i criteri del 2017, ma forse è meglio così.”