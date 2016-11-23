Labaro Viola

Sky: Mirabelli domani al Franchi per tre giocatori viola

Massimiliano Mirabelli, neo ds del Milan, sarà in tribuna domani sera al Franchi, per Fiorentina-Paok. A rivelarlo è Sky Sport, che evidenzia come Mirabelli sia uno spettatore più che interessato. La...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 novembre 2016 14:32
Sky: Mirabelli domani al Franchi per tre giocatori viola -
News
Kalinic
Badelj
Mirabelli
Condividi

Massimiliano Mirabelli, neo ds del Milan, sarà in tribuna domani sera al Franchi, per Fiorentina-Paok. A rivelarlo è Sky Sport, che evidenzia come Mirabelli sia uno spettatore più che interessato. La sua presenza sarebbe dovuta a tre giocatori viola in particolare: Badelj, Vecino e Kalinic, ecco gli osservati speciali. E se sul primo si parla da mesi, gli altri due sono nomi nuovi per casa rossonera, ma ben conosciuti da Vincenzo Montella.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok