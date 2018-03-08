Mirabelli: "Sono ore tremende" e i tifosi del Milan ricordano Astori con uno striscione

Massimiliano Mirabelli, prima della partita tra Milan ed Arsenal, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo vissuto ore tremende, è venuto a mancare un ragazzo di trentuno...

A cura di Redazione Labaroviola 08 marzo 2018 19:56

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