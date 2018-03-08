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Mirabelli: "Sono ore tremende" e i tifosi del Milan ricordano Astori con uno striscione

Massimiliano Mirabelli, prima della partita tra Milan ed Arsenal, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo vissuto ore tremende, è venuto a mancare un ragazzo di trentuno...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 marzo 2018 19:56
Mirabelli: "Sono ore tremende" e i tifosi del Milan ricordano Astori con uno striscione -
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Massimiliano Mirabelli, prima della partita tra Milan ed Arsenal, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo vissuto ore tremende, è venuto a mancare un ragazzo di trentuno anni che era anche cresciuto nel Milan. Proveremo a giocare immaginando che giochi al nostro fianco, giocheremo anche per lui. Non ci sono parole per descrivere questo tragico momento".

I tifosi rossoneri, già presenti sugli spalti dello stadio Meazza, hanno esposto uno striscione in memoria di Davide: "Uniti al dolore della famiglia Astori. Riposa in pace".

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