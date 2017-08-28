Criscitiello: "Il comunicato viola contro Mirabelli è stato imbarazzante, il falso moralismo mi disgusta"

Non c’è stata alcuna offesa al club e alla città, la Fiorentina dovrebbe sentirsi più offesa dalla volontà di Kalinic di fuggire

Michele Criscitiello, direttore di TuttoMercatoWeb.com, è tornato a parlare di mercato ed in particolar modo di Fiorentina. Questo un estratto del suo editoriale: "E’ passato qualche giorno ma vorrei tornare sulla questione Milan nel giorno della presentazione di Kalinic. Stimiamo la Fiorentina e il suo modo di fare calcio ma il falso moralismo ci disgusta. Il comunicato stampa contro Mirabelli è stato imbarazzante, così come ha sbagliato il Milan a scusarsi".

Prosegue sulla battuta che ha innescato il polverone: "Una battuta di due parole, senza malizia ma con un pizzico di genuinità, ha fatto scatenare un inutile putiferio. Se non fai gol torni là. Dov’è l’offesa? Tornì là = torni a Firenze = torni da dove sei venuto = torni da dove sei voluto scappare con certificato medico. Non c’è stata alcuna offesa al club e alla città".

E sulla reazione della Fiorentina: "Sicuramente la Fiorentina dovrebbe sentirsi più offesa dalla volontà di fuggire di Kalinic che da due parole di Mirabelli che, come colpa, ha quella di essere uomo di calcio e uomo vero in un mondo di ladri e di finti perbenisti che parlano anche bene ma razzolano molto male.

W l’Italia…".