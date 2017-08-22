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La Fiorentina risponde a Mirabelli: "Parole denigratorie nei confronti di Firenze e della Fiorentina"

Il direttore sportivo del Milan aveva detto a Kalinic: "Se non segni ti facciamo tornare lì". Ma arriva la risposta ufficiale della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 agosto 2017 16:38
La Fiorentina risponde a Mirabelli: "Parole denigratorie nei confronti di Firenze e della Fiorentina" - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Antognoni
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Antognoni
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ACF Fiorentina esprime stupore e dissenso per il tono utilizzato dal Direttore Sportivo di AC Milan Massimiliano Mirabelli durante la presentazione del calciatore Nikola Kalinic.

I termini utilizzati dal Dirigente rossonero, che parlando della possibilità di far tornare il calciatore croato alla Fiorentina, ha usato un denigratorio “là”, appaiono totalmente fuori luogo e decisamente evitabili.

Ci terremmo a ricordare al DS Mirabelli che la Fiorentina è una società importante nella quale hanno giocato campioni che hanno fatto la storia del calcio e che questo Club rappresenta Firenze, una delle città più belle e conosciute al mondo e che pertanto merita e pretende, nel riferirsi ad esso oggi e in futuro, un rigoroso rispetto.

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