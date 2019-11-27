Mirabelli su Commisso: "È una garanzia per Firenze, è calabrese e di parola. Il rinnovo di Chiesa..."

Queste le parole di Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan su TMW Radio, su Rocco Commisso: "Non lo conosco di persona, da quel che fa trasparire ha le idee chiare. Non vuole fare bru...

Queste le parole di Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan su TMW Radio, su Rocco Commisso: "Non lo conosco di persona, da quel che fa trasparire ha le idee chiare. Non vuole fare brutte figure, credo che per Firenze sia una grande garanzia. È calabrese, è di parola. Rinnovo di Chiesa? Anche lì, già è stata brava la Fiorentina - nel momento del cambio societario, che di solito porta confusione - a trattenere un patrimonio del calcio italiano. A favore dei viola ci sono due anni e mezzo di contratto. Ci sono i margini per potere portare a casa il giusto prolungamento e poi, con calma, ragionare. Se i programmi della Fiorentina saranno ambiziosi come quelli di Chiesa... non ci vedo nulla di male. Inter o Juve? È un giocatore straordinario che può giocare ovunque. Oggi non si capisce dove farlo giocare, nel senso buono del termine. Gioca da esterno e fa bene, ha tanti margini di miglioramento. È da top club".

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