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Mirabelli su Commisso: "È una garanzia per Firenze, è calabrese e di parola. Il rinnovo di Chiesa..."

Queste le parole di Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan su TMW Radio, su Rocco Commisso: "Non lo conosco di persona, da quel che fa trasparire ha le idee chiare. Non vuole fare bru...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 novembre 2019 23:52
Mirabelli su Commisso: "È una garanzia per Firenze, è calabrese e di parola. Il rinnovo di Chiesa..." -
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Queste le parole di Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan su TMW Radio, su Rocco Commisso: "Non lo conosco di persona, da quel che fa trasparire ha le idee chiare. Non vuole fare brutte figure, credo che per Firenze sia una grande garanzia. È calabrese, è di parola. Rinnovo di Chiesa? Anche lì, già è stata brava la Fiorentina - nel momento del cambio societario, che di solito porta confusione - a trattenere un patrimonio del calcio italiano. A favore dei viola ci sono due anni e mezzo di contratto. Ci sono i margini per potere portare a casa il giusto prolungamento e poi, con calma, ragionare. Se i programmi della Fiorentina saranno ambiziosi come quelli di Chiesa... non ci vedo nulla di male. Inter o Juve? È un giocatore straordinario che può giocare ovunque. Oggi non si capisce dove farlo giocare, nel senso buono del termine. Gioca da esterno e fa bene, ha tanti margini di miglioramento. È da top club".

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