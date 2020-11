Mirabelli a Lady Radio: “La Fiorentina è da Europa. Cutrone risente delle difficoltà generali, deve crescere”

Intervistato da Lady Radio, l’ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli ha parlato delle situazioni in casa Fiorentina:

“La Fiorentina sta investendo tanto facendo dei mercati importanti, per questo motivo ci sono tante aspettative. Il cammino però è appena iniziato, i risultati si vedranno con il tempo. Il campionato di Serie A quest’anno è equilibrato: per l’organico che ha, a mio parere, la Fiorentina può ambire ad un piazzamento europeo”.

Prosegue Mirabelli: “La questione Prandelli? Cesare non ha bisogno di presentazioni, tutti conosciamo che professionista è. A mio parere però non so quanto le voci su un nuovo allenatore possano fare bene poco prima di una partita”.

Infine Mirabelli ha parlato di due suoi ex calciatori ai temi del Milan, Cutrone e Bonaventura: “Patrick sta risentendo delle difficoltà generali presenti nella squadra. E’ un grandissimo attaccante, tuttavia ancora giovane. Forse è stato caricato di troppe responsabilità mentre ha bisogno ancora di crescere; non è possibile pensare che possa subito diventare il capocannoniere. Per me Bonaventura è una mezzala e basta: magari ancora la sua condizione non è ai livelli del passato, ma rimane un giocatore su cui fare affidamento”.

