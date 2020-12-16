Mirabelli: "A gennaio non puoi stravolgere una squadra. Cutrone? Deve trovare un equilibrio caratteriale"

Le parole di Mirabelli

"Cutrone? È un bravissimo ragazzo - ha detto Massimiliano Mirabelli a Lady Radio -, ottimo calciatore. Gli manca un equilibrio dal punto di vista caratteriale. Ha tanta voglia di far bene ma questo suo modo di fare va dosato. Spero che con il tempo possa riuscire a raggiungere questo punto di equilibrio. Mercato? A gennaio non si può stravolgere una squadra, si può aggiustare un po'. In questa sessione servirà creatività".

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