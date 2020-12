Gazzetta, contro il Sassuolo serve una Fiorentina che giochi finalmente da squadra, non servono i nomi

Cesare Prandelli spera che la Fiorentina abbia capito fino in fondo la situazione in cui è precipitata. Le alte aspettative infatti sono solamente un ricordo lontano. Ora serve tutt’altro. Duncan è out, sono stati recuperati Pulgar, Biraghi ma anche Castrovilli uscito dopo la botta subita contro il Genoa. Pronti dal 1′ anche i senatori, Callejon e Ribery. Ma non contano i nomi, serve ordine e la giusta intensità. In poche parole? Una squadra che giochi finalmente da squadra. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

LEGGI ANCHE, CORSPORT, FIORENTINA, PRANDELLI RITROVA I SUOI SENATORI: CACERES, CALLEJON E RIBERY PARTONO DAL 1′