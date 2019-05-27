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La Fiorentina che verrà, Commisso e i contatti con Mirabelli, potrebbe essere il nuovo direttore sportivo

Come noto, è stato comunicato un CdA d’urgenza da parte della Fiorentina che potrebbe sancire il passaggio della società dai Della Valle all’americano Rocco Commisso. Come riportato dai colleghi di Ga...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 maggio 2019 04:58
La Fiorentina che verrà, Commisso e i contatti con Mirabelli, potrebbe essere il nuovo direttore sportivo -
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Come noto, è stato comunicato un CdA d’urgenza da parte della Fiorentina che potrebbe sancire il passaggio della società dai Della Valle all’americano Rocco Commisso. Come riportato dai colleghi di Gazzetta.it, possibile rivoluzione anche dirigenziale: contatti con Massimiliano Mirabelli come direttore sportivo. E anche la conferma di Vincenzo Montella è tutt’altro che scontata.

La Fiorentina che verrà, Commisso e i contatti con Mirabelli, potrebbe essere il nuovo direttore sportivo

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