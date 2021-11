Mirabelli: “La Fiorentina merita l’Europa. Vlahovic? L’ideale sarebbe rinnovo e poi cessione”

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo rossonero, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare della partita tra Fiorentina e Milan in programma per domani sera. Ecco le sue parole:

MILAN “Il Milan può puntare allo scudetto. Sta giocando bene sia in casa che fuori. Per la Fiorentina può essere un problema giocare con tutte quelle assenze in difesa, ma son convinto che Italiano farà un bel lavoro”.

FIORENTINA “In Serie A partite abbordabili ce ne sono poche. La Fiorentina però deve puntare all’Europa, perché è il posto in cui merita di stare. Sta facendo divertire i tifosi sia in casa che fuori, perché contro tutte le squadre cerca di imporre il suo gioco”.