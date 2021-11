Il PIF potrebbe fare della Fiorentina il club più ricco al mondo, ma è anche sospettato di omicidio

Ieri Alfredo Pedullà ha parlato dell’interesse del fondo PIF per la Fiorentina. Il fondo arabo vorrebbe infatti acquistare il club da Rocco Commisso, anche se la trattativa non appare per niente semplice.

Ma chi è il fondo PIF? Il Public Investment Fund (PIF) (in arabo: صندوق الاستثمارات العامة‎) è un fondo sovrano dell’Arabia Saudita. È uno dei più grandi fondi sovrani del mondo, gestisce oltre 430 miliardi di dollari di asset in gestione. È stato fondato nel 1971 allo scopo di investire per conto del governo dell’Arabia Saudita. Il fondo è molto ricco ed ha quote di importantissime società come ad esempio Pfizer, Uber, Cisco, Eni, Facebook, Mclaren e Booking.com. Negli ultimi anni il PIF ha investito anche nello sport, in particolare acquistando il Newcastle per la gioia dei tifosi inglesi, ed adesso vorrebbe prendere anche una squadra italiana.

Pero’ il fondo avrebbe anche delle controversie molto importanti, che hanno destato delle grandi polemiche anche in Inghilterra, secondo quanto risulta dalle indagini portate avanti dall’intelligence statunitense, l’omicidio di Khashoggi sarebbe stato approvato dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman in persona, uno dei personaggi più importanti del fondo PIF, anche se alla fine questa incriminazione non ha portato ad alcuna sanzione internazionale nei suoi confronti. Khashoggi era in esilio volontario dal 2017 ha sempre avuto una posizione molto critica nei confronti di Mohammad bin Salman, e del re del paese, Salman dell’Arabia Saudita; inoltre si è opposto all’intervento militare saudita in Yemen e ha scritto numerosi articoli sull’argomento. È stato dichiarato persona scomparsa dopo il 2 ottobre 2018, quando entrò nel consolato saudita a Istanbul: per il ritiro di alcuni documenti da quel momento, non è stato più visto vivo. Alcune fonti investigative hanno riscontrato che l’omicidio sarebbe stato eseguito da un gruppo di 15 agenti sauditi, che in seguito avrebbe fatto a pezzi il cadavere il cadavere di Khashoggi. Tuttavia, questo non ha portato conseguenze anche a livello internazionale per il PIF, in quanto bin Salman, non è legato ufficialmente al fondo.

Dunque sarebbe una grande opportunità per la Fiorentina, ma allo stesso tempo si sarebbero alcune incognite legate a questa operazione, qualora dovesse andare in porto.

Lorenzo Bigiotti

