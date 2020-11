Mirabelli: “A Cutrone non vanno date responsabilità, la maglia della Fiorentina pesa troppo…”

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, è intervenuto in diretta ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. Queste le sue parole su Patrick Cutrone, che il direttore sportivo conosce bene

Dai gol di Cutrone nei suoi anni, il suo rendimento è calato. Si è dato una spiegazione?

“Riferirsi al contesto è cosa giusta. Io avevo Cutrone che era un ragazzo della Primavera, addirittura ricordo che ero in scadenza e che lui, procuratore e famiglia facevano carte false perché volevano essere regalati al Bari. Piano piano, senza tante responsabilità, lo abbiamo inserito nelle varie competizione e fece veramente bene. Normale che dargli il peso totale di una maglia così importante come quella della Fiorentina… Se poi non vede grande fiducia intorno a sé, a volte si butta giù. Mi immagino come starà a livello di testa, sarà arrabbiato col mondo perché lui è uno che vorrebbe dare il massimo. Essendo ancora giovane, anche se di valore, va gestito in un certo modo e non gli si possono dare responsabilità troppo grosse”

