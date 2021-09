Mirabelli: “Italiano merita Firenze. La Fiorentina punti all’Europa. Va costruita una squadra intorno a Vlahovic”

“Italiano ha dimostrato in precedenza di meritare una piazza come Firenze. La Fiorentina gioca senza timore – ha detto Massimiliano Mirabelli a Lady Radio -, i fiorentini si divertiranno. Gattuso? Bravi forse a non proseguire una cosa che non poteva andare. Meglio ripensarci prima che dopo. Vlahovic? Giocatore importantissimo, sarebbe importante costruirgli intorno la squadra. La Fiorentina deve puntare all’Europa, la viola si è mossa bene sul mercato. A gennaio potrebbe trovare un’occasione giusta”.

