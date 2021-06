Mirabelli: “Gattuso ha il miglior staff della Serie A. A Firenze non si può parlare di salvezza”

Oggi nelle pagine del Corriere Fiorentino troviamo un’intervista a Massimiliano Mirabelli il primo direttore sportivo a dare fiducia a Rino Gattuso.

“La definizione di lavoratore h24 si sposa alla perfezione con lui e il suo staff che considero tra i migliori che abbia mai conosciuto. Anzi direi che siamo probabilmente di fronte al miglior staff della Serie A”.

Ha le caratteristiche per diventare un manager all’inglese?

“Attenzione siamo in Italia ognuno deve ricoprire il proprio ruolo. Il calcio inglese è diverso, qui ci sono strutture societarie complesse, formate da più figure ed è giusto che ognuno abbia il suo compito. Gattuso deve fare soltanto l’allenatore poi ovviamente spetterà agli uomini mercato della Fiorentina soddisfare le sue esigenze”.

E’ l’uomo giusto per la Fiorentina?

“Sì, ma non carichiamolo di un peso eccessivo, piuttosto sarà fondamentale il modo di porsi della società davanti alla prossima stagione. In termini di ambizioni e obiettivi mi aspetto che la Fiorentina non si faccia intimorire”.

La Fiorentina dovrebbe mettere fin da subito nel mirino l’Europa?

“Firenze non è una piazza dove si può parlare di salvezza altrimenti non ci sarebbe stato nemmeno bisogno del cambio di proprietà. Per pensare n grande non devi parlare da piccolo. Non devono aver paura di dichiarare i propri obiettivi ma ragionare in grande”.

LEGGI ANCHE, TMW, FIORENTINA E SAMPDORIA SU GRIFO. PUÒ LASCIARE IL FRIBURGO E APPRODARE IN SERIE A