TMW, Fiorentina e Sampdoria su Grifo. Può lasciare il Friburgo e approdare in Serie A

Vincenzo Grifo da Pforzheim è pronto per il salto, per prendere un biglietto aereo di sola andata. Per l’Italia. Secondo TMW, Fiorentina e Sampdoria stanno sondando il terreno per il classe ’93. Un giocatore che piace a molte, chiaramente anche nella sua Bundes, ma che a ventotto anni è pronto per mettersi alla prova anche nella “sua” Serie A. Senza Europeo, il Friburgo è conscio di dover essere più “elastico” sulla richiesta per cederlo. E le italiane sono pronte a portare Grifo in A.

