Dall’Inghilterra, Nico Gonzalez, Brighton vicino alla chiusura per 25 milioni di sterline. Fiorentina beffata

Il Brighton è ad un passo da Nicolas Gonzalez, secondo il The Guardian che spiega come i Seagulls abbiano quasi chiuso l’operazione forti della preferenza del classe ’98. Già la scorsa estate il Brighton si era mosso per lui, senza successo. Oggi l’offerta decisiva, da 25 milioni di sterline complessive, che potrebbe aver sbloccato la trattativa (nonostante il club tedesco, si legge, avesse accettato un’offerta simile dalla stessa Fiorentina). A fare la differenza sarebbe stato il campionato: il giocatore infatti avrebbe dato priorità ad uno sbarco in Premier League piuttosto che in Serie A.

