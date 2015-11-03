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Notizie Brighton Fiorentina

Fabrizio Romano: "Diego Coppola sarà un nuovo difensore del Paris FC. Ceduto in prestito dal Brighton"

28 gennaio 2026 16:28

Moretto rivela: "Il Paris FC spinge per Coppola, si cerca di superare la concorrenza viola"

22 gennaio 2026 18:02

Corriere dello Sport: "Fiorentina su Coppola, ostacolo formula, il Brighton punta al prestito secco. Concorrenza Milan"

22 gennaio 2026 10:04

Fiorentina sempre più vicina a Coppola, superato il Milan. Il Brighton libera in prestito il difensore

21 gennaio 2026 20:35

Repubblica: "Il Brighton ha aperto alla cessione in prestito secco di Coppola. Formula che piace alla Fiorentina"

21 gennaio 2026 10:04

Nazione: "Nuovi contatti per Coppola. Manca l'apertura del Brighton al prestito"

20 gennaio 2026 10:05

Gazzetta: “La Fiorentina ha intensificato i contatti con il Brighton per Coppola”

20 gennaio 2026 09:45

Sportitalia riporta: "Coppola proposto a Milan e Fiorentina dal suo agente, nessuna trattativa per ora"

08 gennaio 2026 14:14

Corriere dello Sport svela: "La Fiorentina ha chiesto al Brighton Coppola un mese fa"

03 gennaio 2026 10:10

Corriere dello Sport: "Il Brighton chiede almeno 15 milioni alla Fiorentina per Coppola"

31 dicembre 2025 10:06

Prima da titolare per Coppola e clean sheet per il difensore del Brighton nel mirino della Fiorentina

20 dicembre 2025 21:57

Lamptey, talento di cristallo: una fragilità annunciata con la quale dover fare i conti

24 settembre 2025 22:09

Romano: "Lamptey arriverà a Firenze domani da Londra per firmare con la Fiorentina"

30 agosto 2025 22:42

Pedullà annuncia: "Lamptey e Fiorentina accordo totale, ora gli ultimi dettagli col Brighton"

30 agosto 2025 00:31

Il Como di Fabregas punta forte su Igor: il brasiliano ex Fiorentina può tornare in Italia

27 agosto 2025 23:24

TMW: "La Fiorentina offre 6-7 milioni per Lamptey, il Brighton ne chiede 10. Fortini può partire"

25 agosto 2025 13:44

Nazione: “Spunta O’Riley per la Fiorentina ma trattativa complicata, il Brighton chiede 25 milioni”

24 luglio 2025 09:28

Igor delude al Brighton ma la Real Sociedad è pronta ad offrire 20 milioni per portarlo in Liga

18 giugno 2025 23:35

Cambia una rivale della Fiorentina in Conference? Brighton ripescato se il Crystal Palace sarà escluso dalla UEL

03 giugno 2025 12:59

Milenkovic migliore in campo della sfida che porta il Nottingham in semifinale di FA Cup

29 marzo 2025 23:36

Tzimas ha rifiutato la Fiorentina ed ha scelto il Brighton nonostante l'offerta viola fosse più alta

02 febbraio 2025 23:17

TMW: "Tzimas, rifiutate le offerte di Fiorentina e Aston Villa. Brighton probabile destinazione in estate"

01 febbraio 2025 17:18

Kayode può lasciare la Fiorentina? Pedullà: "Scatto del Brentford sul Brighton per il terzino viola"

31 dicembre 2024 13:15

Pedullà: "La Fiorentina lavora all'uscita di Kayode, su di lui Brentford e Brighton"

26 dicembre 2024 23:35

Gazzetta: “Nico-Fiorentina, la Coppa e poi l’addio. Per 40 milioni può partire. C’è il Brighton”

21 maggio 2024 08:55

De Zerbi dice addio al Brighton: "Sono molto triste ma decisione comune". Possibilità Fiorentina?

18 maggio 2024 16:53

Brighton, il mago De Zerbi non basta più, cifra folle per prendere il medico del Francoforte

01 maggio 2024 22:20

TMW rivela: "Nico Gonzalez potrebbe partire in estate. Il Brighton ci proverà, ma servono 50 milioni"

17 aprile 2024 19:53

Gazzetta: “Nico Gonzalez, la sua estate sarà calda. La Premier League prepara l’assalto. Rispunta il Brighton”

07 aprile 2024 09:47

Schira: "Il Brighton è interessato a Nico Gonzalez, può lasciare la Fiorentina in estate"

06 aprile 2024 09:37

De Zerbi dice la sua: "La Roma ha giocato bene contro la Fiorentina. Meritano di essere dove sono"

13 marzo 2024 18:26

Roma-Brighton si potrebbe rigiocare? Il goal di Mancini era in fuorigioco e arriva il ricorso del Brighton

10 marzo 2024 12:49

Il mago De Zerbi non incanta più, un'altra pesante sconfitta per il suo Brighton

02 marzo 2024 19:06

Brighton celebra De Zerbi, un murales in città per chi ha fatto la storia dei Seagulls

17 febbraio 2024 17:18

Igor: "Due finali perse? I grandi giocatori imparano dalle sconfitte, non ci aspettavamo di arrivarci"

03 novembre 2023 14:03

Esordio per Igor in Premier League dopo 7 partite in panchina con il Brighton. Esce nella ripresa infortunato

08 ottobre 2023 17:43

Il Brighton umilia il Manchester United, De Zerbi show. Ma di Igor nessuna traccia, mai visto in campo

17 settembre 2023 14:33

Se la Fiorentina piange, Igor non ride. Al Brighton 4 partite 4 bocciature, mai in campo: zero minuti

15 settembre 2023 22:58

Igor si presenta al Brighton: "Era il mio sogno da bambino. Non vedo l'ora di allenarmi con De Zerbi"

26 luglio 2023 15:25

TMW, la Fiorentina avrà il 10% sulla futura rivendita di Igor dal Brighton. Incasso di 20 milione totale

22 luglio 2023 22:27

Pedullà annuncia: "Fatta per la cessione di Igor al Brighton, alla Fiorentina 17 milioni più 3 di bonus"

21 luglio 2023 18:30

Romano: "Oggi appuntamento tra Fiorentina e Brighton per Igor. Ancora non è stato trovato un accordo"

21 luglio 2023 12:14

TMW, si attesa per oggi la risposta della Fiorentina all'offerta del Brighton per Igor per 15 milioni

19 luglio 2023 13:30

Romano: "Igor firmerà contratto fino al 2027 con il Brighton. Si tratta per la cifra del cartellino"

17 luglio 2023 18:10

Pedullà: "Fiorentina vende Igor al Brighton per 15 milioni. Trattativa avanzata per Terzic al Salisburgo"

17 luglio 2023 11:07

Nazione: "Igor-Brighton è quasi fatta. Si chiuderà per 13 milioni + 2 di bonus"

17 luglio 2023 08:04

Pedullà conferma: "Brighton ha il sì di Igor, ultimi dettagli con la Fiorentina. Operazione da 13-15 milioni"

15 luglio 2023 18:05

TMW, Igor ad un passo dal Brighton di De Zerbi. Alla Fiorentina 15 milioni più bonus

15 luglio 2023 17:51

Corriere Fiorentino: "Birghton e Fulham su Igor. Sutalo della Dinamo arriva alla Fiorentina?"

14 luglio 2023 09:18

Stai attenta Fiorentina, il Brighton di De Zerbi vuole Dominguez. Il club viola ci lavora da mesi

06 giugno 2023 17:34

De Zerbi: "Aquilani farà una grandissima carriera anche se adesso è un pò indietro come livello"

22 aprile 2023 14:44

Corriere Fiorentino: “Fiorentina per Gonzalez chiede 40 milioni. Non solo Leicester su di lui"

17 gennaio 2023 09:15

Kouamè rivela: "Alla Sestese tutti tifavamo Fiorentina, ho rifiutato tantissime offerte per venire qui"

24 dicembre 2022 12:39

Il retroscena, la Fiorentina ha ricevuto in estate una ricchissima offerta del Brighton per Kouamè

29 ottobre 2022 12:27

Gazzetta rivela: "Leicester e Brighton hanno chiesto informazioni alla Fiorentina per Sottil"

22 settembre 2022 12:46

Dall’Inghilterra: Kouamé ancora nel mirino del Brighton. Gli inglesi faranno un ultimo tentativo in extremis

01 settembre 2022 14:01

Sky Sport annuncia: "Il Brighton e l'Ausburg vogliono comprare Kouamè dalla Fiorentina"

11 agosto 2022 23:57

Gonzalez, oggi è il giorno delle visite mediche. Ha spinto lui per arrivare alla Fiorentina

22 giugno 2021 10:39

Sky Sport, Gonzalez alla Fiorentina, lo Stoccarda accetta i 27 milioni. Brighton e Tottenham non rilanciano

18 giugno 2021 11:46

TMW, Gonzalez sfuma per la Fiorentina? Ad un passo dal Brighton per 29 milioni, ingaggio da 2,5

16 giugno 2021 14:51

Dall'Inghilterra, Nico Gonzalez, Brighton vicino alla chiusura per 25 milioni di sterline. Fiorentina beffata

16 giugno 2021 10:19

Dall'Inghilterra, la Fiorentina perde Berge. Andrà al Brighton per trenta milioni

08 agosto 2019 12:50

La Fiorentina rifiuta 13 milioni dal Brighton per Babacar. Per la società viola il centravanti non è in vendita

30 agosto 2017 20:24

Il Monaco sonda il terreno per Jovetic, nelle ultime ore ci aveva provato anche il Brighton...

26 agosto 2017 18:59

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