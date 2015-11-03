Notizie Brighton Fiorentina

Fabrizio Romano: "Diego Coppola sarà un nuovo difensore del Paris FC. Ceduto in prestito dal Brighton"
28 gennaio 2026 16:28
Moretto rivela: "Il Paris FC spinge per Coppola, si cerca di superare la concorrenza viola"
22 gennaio 2026 18:02
Corriere dello Sport: "Fiorentina su Coppola, ostacolo formula, il Brighton punta al prestito secco. Concorrenza Milan"
22 gennaio 2026 10:04
Fiorentina sempre più vicina a Coppola, superato il Milan. Il Brighton libera in prestito il difensore
21 gennaio 2026 20:35
Repubblica: "Il Brighton ha aperto alla cessione in prestito secco di Coppola. Formula che piace alla Fiorentina"
21 gennaio 2026 10:04
Nazione: "Nuovi contatti per Coppola. Manca l'apertura del Brighton al prestito"
20 gennaio 2026 10:05
Gazzetta: “La Fiorentina ha intensificato i contatti con il Brighton per Coppola”
20 gennaio 2026 09:45
Sportitalia riporta: "Coppola proposto a Milan e Fiorentina dal suo agente, nessuna trattativa per ora"
08 gennaio 2026 14:14
Corriere dello Sport svela: "La Fiorentina ha chiesto al Brighton Coppola un mese fa"
03 gennaio 2026 10:10
Corriere dello Sport: "Il Brighton chiede almeno 15 milioni alla Fiorentina per Coppola"
31 dicembre 2025 10:06
Prima da titolare per Coppola e clean sheet per il difensore del Brighton nel mirino della Fiorentina
20 dicembre 2025 21:57
Lamptey, talento di cristallo: una fragilità annunciata con la quale dover fare i conti
24 settembre 2025 22:09
Romano: "Lamptey arriverà a Firenze domani da Londra per firmare con la Fiorentina"
30 agosto 2025 22:42
Pedullà annuncia: "Lamptey e Fiorentina accordo totale, ora gli ultimi dettagli col Brighton"
30 agosto 2025 00:31
Il Como di Fabregas punta forte su Igor: il brasiliano ex Fiorentina può tornare in Italia
27 agosto 2025 23:24
TMW: "La Fiorentina offre 6-7 milioni per Lamptey, il Brighton ne chiede 10. Fortini può partire"
25 agosto 2025 13:44
Nazione: “Spunta O’Riley per la Fiorentina ma trattativa complicata, il Brighton chiede 25 milioni”
24 luglio 2025 09:28
Igor delude al Brighton ma la Real Sociedad è pronta ad offrire 20 milioni per portarlo in Liga
18 giugno 2025 23:35
Cambia una rivale della Fiorentina in Conference? Brighton ripescato se il Crystal Palace sarà escluso dalla UEL
03 giugno 2025 12:59
Milenkovic migliore in campo della sfida che porta il Nottingham in semifinale di FA Cup
29 marzo 2025 23:36
Tzimas ha rifiutato la Fiorentina ed ha scelto il Brighton nonostante l'offerta viola fosse più alta
02 febbraio 2025 23:17
TMW: "Tzimas, rifiutate le offerte di Fiorentina e Aston Villa. Brighton probabile destinazione in estate"
01 febbraio 2025 17:18
Kayode può lasciare la Fiorentina? Pedullà: "Scatto del Brentford sul Brighton per il terzino viola"
31 dicembre 2024 13:15
Pedullà: "La Fiorentina lavora all'uscita di Kayode, su di lui Brentford e Brighton"
26 dicembre 2024 23:35
Gazzetta: “Nico-Fiorentina, la Coppa e poi l’addio. Per 40 milioni può partire. C’è il Brighton”
21 maggio 2024 08:55
De Zerbi dice addio al Brighton: "Sono molto triste ma decisione comune". Possibilità Fiorentina?
18 maggio 2024 16:53
Brighton, il mago De Zerbi non basta più, cifra folle per prendere il medico del Francoforte
01 maggio 2024 22:20
TMW rivela: "Nico Gonzalez potrebbe partire in estate. Il Brighton ci proverà, ma servono 50 milioni"
17 aprile 2024 19:53
Gazzetta: “Nico Gonzalez, la sua estate sarà calda. La Premier League prepara l’assalto. Rispunta il Brighton”
07 aprile 2024 09:47
Schira: "Il Brighton è interessato a Nico Gonzalez, può lasciare la Fiorentina in estate"
06 aprile 2024 09:37
De Zerbi dice la sua: "La Roma ha giocato bene contro la Fiorentina. Meritano di essere dove sono"
13 marzo 2024 18:26
Roma-Brighton si potrebbe rigiocare? Il goal di Mancini era in fuorigioco e arriva il ricorso del Brighton
10 marzo 2024 12:49
Il mago De Zerbi non incanta più, un'altra pesante sconfitta per il suo Brighton
02 marzo 2024 19:06
Brighton celebra De Zerbi, un murales in città per chi ha fatto la storia dei Seagulls
17 febbraio 2024 17:18
Igor: "Due finali perse? I grandi giocatori imparano dalle sconfitte, non ci aspettavamo di arrivarci"
03 novembre 2023 14:03
Esordio per Igor in Premier League dopo 7 partite in panchina con il Brighton. Esce nella ripresa infortunato
08 ottobre 2023 17:43
Il Brighton umilia il Manchester United, De Zerbi show. Ma di Igor nessuna traccia, mai visto in campo
17 settembre 2023 14:33
Se la Fiorentina piange, Igor non ride. Al Brighton 4 partite 4 bocciature, mai in campo: zero minuti
15 settembre 2023 22:58
Igor si presenta al Brighton: "Era il mio sogno da bambino. Non vedo l'ora di allenarmi con De Zerbi"
26 luglio 2023 15:25
TMW, la Fiorentina avrà il 10% sulla futura rivendita di Igor dal Brighton. Incasso di 20 milione totale
22 luglio 2023 22:27
Pedullà annuncia: "Fatta per la cessione di Igor al Brighton, alla Fiorentina 17 milioni più 3 di bonus"
21 luglio 2023 18:30
Romano: "Oggi appuntamento tra Fiorentina e Brighton per Igor. Ancora non è stato trovato un accordo"
21 luglio 2023 12:14
TMW, si attesa per oggi la risposta della Fiorentina all'offerta del Brighton per Igor per 15 milioni
19 luglio 2023 13:30
Romano: "Igor firmerà contratto fino al 2027 con il Brighton. Si tratta per la cifra del cartellino"
17 luglio 2023 18:10
Pedullà: "Fiorentina vende Igor al Brighton per 15 milioni. Trattativa avanzata per Terzic al Salisburgo"
17 luglio 2023 11:07
Nazione: "Igor-Brighton è quasi fatta. Si chiuderà per 13 milioni + 2 di bonus"
17 luglio 2023 08:04
Pedullà conferma: "Brighton ha il sì di Igor, ultimi dettagli con la Fiorentina. Operazione da 13-15 milioni"
15 luglio 2023 18:05
TMW, Igor ad un passo dal Brighton di De Zerbi. Alla Fiorentina 15 milioni più bonus
15 luglio 2023 17:51
Corriere Fiorentino: "Birghton e Fulham su Igor. Sutalo della Dinamo arriva alla Fiorentina?"
14 luglio 2023 09:18
Stai attenta Fiorentina, il Brighton di De Zerbi vuole Dominguez. Il club viola ci lavora da mesi
06 giugno 2023 17:34
De Zerbi: "Aquilani farà una grandissima carriera anche se adesso è un pò indietro come livello"
22 aprile 2023 14:44
Corriere Fiorentino: “Fiorentina per Gonzalez chiede 40 milioni. Non solo Leicester su di lui"
17 gennaio 2023 09:15
Kouamè rivela: "Alla Sestese tutti tifavamo Fiorentina, ho rifiutato tantissime offerte per venire qui"
24 dicembre 2022 12:39
Il retroscena, la Fiorentina ha ricevuto in estate una ricchissima offerta del Brighton per Kouamè
29 ottobre 2022 12:27
Gazzetta rivela: "Leicester e Brighton hanno chiesto informazioni alla Fiorentina per Sottil"
22 settembre 2022 12:46
Dall’Inghilterra: Kouamé ancora nel mirino del Brighton. Gli inglesi faranno un ultimo tentativo in extremis
01 settembre 2022 14:01
Sky Sport annuncia: "Il Brighton e l'Ausburg vogliono comprare Kouamè dalla Fiorentina"
11 agosto 2022 23:57
Gonzalez, oggi è il giorno delle visite mediche. Ha spinto lui per arrivare alla Fiorentina
22 giugno 2021 10:39
Sky Sport, Gonzalez alla Fiorentina, lo Stoccarda accetta i 27 milioni. Brighton e Tottenham non rilanciano
18 giugno 2021 11:46
TMW, Gonzalez sfuma per la Fiorentina? Ad un passo dal Brighton per 29 milioni, ingaggio da 2,5
16 giugno 2021 14:51
Dall'Inghilterra, Nico Gonzalez, Brighton vicino alla chiusura per 25 milioni di sterline. Fiorentina beffata
16 giugno 2021 10:19
Dall'Inghilterra, la Fiorentina perde Berge. Andrà al Brighton per trenta milioni
08 agosto 2019 12:50
La Fiorentina rifiuta 13 milioni dal Brighton per Babacar. Per la società viola il centravanti non è in vendita
30 agosto 2017 20:24
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