Gazzetta: “Nico Gonzalez, la sua estate sarà calda. La Premier League prepara l’assalto. Rispunta il Brighton”

I numeri parlano chiaro: dei 10 gol stagionali realizzati da Nico soltanto uno è arrivato in questo anno solare, mentre tutti gli altri da agosto a novembre. Stasera cerca il riscatto e lo fa in una gara che può permettere ai viola di rimanere in corsa per un piazzamento europeo. Intanto per l’argentino dalla Premier League rispunta la corte del Brighton che lo aveva già cercato con insistenza nell’estate del 2021, quando l’esterno d’attacco alla fine scelse la Fiorentina. La massima offerta rifiutata fino a ora per lui è stata di 43 milioni da parte del Brentford la scorsa estate e il prossimo mercato si prospetta già caldissimo. Ma ora conta solo la Juventus. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

