Prezzo troppo alto e registrazione obbligatoria al sito della Juventus. La Curva Fiesole non va a Torino

Non è la prima volta e probabilmente non sarà l’ultima se le condizioni continueranno ad essere queste. Stiamo parlando della Juventus e delle richieste che il club bianconero fa ai tifosi ospiti. La notizia è che la Curva Fiesole, ancora una volta, sceglie di non piegarsi a queste richiestE folli e decide di disertare lo stadio bianconero in occasione di Juventus-Fiorentina. I tifosi viola non sono stati gli unici a prendere questa decisione, anche quelli del Bologna fecero a inizio campionato la stessa scelta. Segno che non è accettabile quello che richiede la società torinese: ovvero 45 euro per acquistare il biglietto e la richiesta di registrarsi obbligatoriamente al sito Juventus per procedere all’acquisto. In attesa che qualcuno prenda delle decisioni per risolvere definitivamente il problema.

IL RACCONTO DI SALAH