Sky Sport, Gonzalez alla Fiorentina, lo Stoccarda accetta i 27 milioni. Brighton e Tottenham non rilanciano
Gonzalez ad un passo dalla Fiorentina, i club inglesi non rilanciano
A cura di Redazione Labaroviola
18 giugno 2021 11:46
Fiorentina sempre più vicina all'acquisto di Nico Gonzalez. Lo Stoccarda ha accettato l'offerta dei viola, 27 milioni di euro bonus compresi. Il Brighton ed il Tottenham ci avevano provato nei giorni scorsi, ma non effettueranno ulteriori rilanci. Lo riporta Sky Sport.
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