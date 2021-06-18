Labaro Viola

Sky Sport, Gonzalez alla Fiorentina, lo Stoccarda accetta i 27 milioni. Brighton e Tottenham non rilanciano

Gonzalez ad un passo dalla Fiorentina, i club inglesi non rilanciano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 giugno 2021 11:46
Sky Sport, Gonzalez alla Fiorentina, lo Stoccarda accetta i 27 milioni. Brighton e Tottenham non rilanciano -
Calciomercato
Fiorentina
Primo Piano
Tottenham
Brighton
Nico Gonzalez
Condividi

Sky Sport, Gonzalez alla Fiorentina, lo Stoccarda accetta i 27 milioni. Brighton e Tottenham non rilanciano

Fiorentina sempre più vicina all'acquisto di Nico Gonzalez. Lo Stoccarda ha accettato l'offerta dei viola, 27 milioni di euro bonus compresi. Il Brighton ed il Tottenham ci avevano provato nei giorni scorsi, ma non effettueranno ulteriori rilanci. Lo riporta Sky Sport.

LEGGI ANCHE, DI MARZIO: “L’ATALANTA VUOLE LIROLA MA LA CONCORRENZA DEL MARSIGLIA È FORTE”

https://www.labaroviola.com/di-marzio-latalanta-vuole-lirola-ma-la-concorrenza-del-marsiglia-e-forte/143411/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok