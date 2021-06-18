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Di Marzio: "L'Atalanta vuole Lirola ma la concorrenza del Marsiglia è forte"

Il Marsiglia per Lirola offre 12 milioni ma la Fiorentina aspetta il nuovo allenatore

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 giugno 2021 10:29
Di Marzio: "L'Atalanta vuole Lirola ma la concorrenza del Marsiglia è forte" -
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L’Atalanta ha messo nel mirino Pol Lirola, esterno destro classe 1997 di proprietà della Fiorentina che lo scorso gennaio si è trasferito in prestito all’Olympique Marsiglia. L’Atalanta ha effettuato un primo sondaggio per il giocatore, rientrato alla Fiorentina ma che l’OM vorrebbe trattenere, perché convinta dalle qualità del ragazzo: i francesi hanno infatti pronta un’offerta da 12 milioni di euro per acquistarlo. Atalanta dunque che dovrà fare i conti con la concorrenza dell’ Olympique Marsiglia, ma prima di decidere se privarsi o meno di Lirola la Fiorentina vuole definire la questione allenatore. Solo dopo si valuterà se privarsi del ragazzo o puntare con decisione su di lui. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

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