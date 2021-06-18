Di Marzio: "L'Atalanta vuole Lirola ma la concorrenza del Marsiglia è forte"

Il Marsiglia per Lirola offre 12 milioni ma la Fiorentina aspetta il nuovo allenatore

L’Atalanta ha messo nel mirino Pol Lirola, esterno destro classe 1997 di proprietà della Fiorentina che lo scorso gennaio si è trasferito in prestito all’Olympique Marsiglia. L’Atalanta ha effettuato un primo sondaggio per il giocatore, rientrato alla Fiorentina ma che l’OM vorrebbe trattenere, perché convinta dalle qualità del ragazzo: i francesi hanno infatti pronta un’offerta da 12 milioni di euro per acquistarlo. Atalanta dunque che dovrà fare i conti con la concorrenza dell’ Olympique Marsiglia, ma prima di decidere se privarsi o meno di Lirola la Fiorentina vuole definire la questione allenatore. Solo dopo si valuterà se privarsi del ragazzo o puntare con decisione su di lui. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

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