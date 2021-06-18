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Cassano: "Calcio in mano ai procuratori. Vuoi Gattuso? Prendi questi tre giocatori"

Cassano parla dell'addio di Gattuso alla Fiorentina e della potenza dei procuratori

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 giugno 2021 10:21
Cassano: "Calcio in mano ai procuratori. Vuoi Gattuso? Prendi questi tre giocatori" - COLLECCHIO, ITALY - JULY 25: Antonio Cassano of FC Parma speaks to the media during a press conference at the club's training ground on July 25, 2014 in Collecchio, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
COLLECCHIO, ITALY - JULY 25: Antonio Cassano of FC Parma speaks to the media during a press conference at the club's training ground on July 25, 2014 in Collecchio, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
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Alla Bobo TV, Antonio Cassano ha parlato anche di Gattuso-Fiorentina: "Gattuso è andato a Firenze con entusiasmo, non gli è andato bene qualcosa e ha preso e se n'è andato. Perchè Gattuso salta? Sicuramente le colpe sono di tutti però si deve capire cos'è successo veramente. Ho letto che la Fiorentina voleva tre giocatori di Mendes, io ho l'impressione che il calcio sia sempre più in mano ai procuratori. Mi vuoi? Mi compri quello e quell'altro. Gattuso non penso abbia il potere di dire "Io voglio questo e quest'altro". Non posso immaginare che abbia fatto tre nomi e guarda caso sono nomi di Mendes".

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