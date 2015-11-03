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Notizie Mendes Fiorentina

Lite Ronaldo-Mendes. Il portoghese non contento degli sviluppi della sua carriera finita in Arabia

03 gennaio 2023 23:49

Commisso contro Mendes atto secondo, il Braga è stato costruito dal potente procuratore portoghese

08 novembre 2022 12:57

Papa Waigo: "Proposi un talento alla Fiorentina, Barone l'ha visto e scartato, ora l'ha preso Mendes"

17 ottobre 2022 14:19

Mendes ci riprova: il Valencia deve vendere Guedes, l'agente lo offre all'amico Mourinho: oggi l'incontro

22 giugno 2022 17:10

Gattuso sbotta e si difende: "Mai comprato un giocatore di Mendes. Sono suo amico: il problema è vostro"

09 giugno 2022 20:12

Cassano lo aveva annunciato: "Mourinho prenderà Matic perchè di Mendes". Oggi la Roma ha chiuso

05 giugno 2022 20:38

Alla fine Mendes ce l'ha fatta, piazza Gattuso al suo Valencia, sarà il nuovo allenatore del club spagnolo

31 maggio 2022 23:46

Sconcerti: "Due strade per i procuratori con la Fiorentina: o trattano in maniera chiara o porta chiusa"

30 maggio 2022 17:17

Finito il sogno Isco per la Fiorentina? Lo spagnolo cambia agente e passa al "nemico" viola Mendes

11 maggio 2022 23:00

Gattuso snobbato da tutti dopo la Fiorentina. Mendes ci riprova e lo offre alla Lazio come post Sarri

05 aprile 2022 13:06

Cassano sta con la Fiorentina: "Mourinho come Gattuso, chiede giocatori di Mendes, Oliveira insegna"

22 gennaio 2022 12:30

Commisso, una luce nelle ombre oscure del calcio. Un moderno Donnie Brasco

19 gennaio 2022 12:15

La Fiorentina ci aveva visto lungo, Jorge Mendes indagato per aver intascato milioni dal Porto

18 gennaio 2022 15:11

Mendes alla fine ce l'ha fatta! Dopo Gattuso riesce a piazzare Sergio Oliveira al suo Mourinho

10 gennaio 2022 13:11

Vicino alla Fiorentina per 25 milioni, ora Sergio Oliveira va alla Roma in prestito con riscatto a 15

06 gennaio 2022 10:29

Video, l'inchiesta di Report su Gattuso, Mendes e la Fiorentina: "Commissioni su giocatori chiesti"

07 dicembre 2021 10:42

Parla Gattuso: "Mi sono separato con la Fiorentina perchè non hanno rispettato le promesse"

06 dicembre 2021 22:39

La verità di Commisso sulla rottura con Gattuso: "Mendes voleva prendere commissioni ovunque"

03 dicembre 2021 18:48

La rivelazione di Commisso su Italiano: "A Firenze criticano Pradè, ma Italiano lo ha scelto lui"

03 dicembre 2021 17:21

Mendes ha proposto alla Roma l'aquisto del centrocampista Oliveira

17 agosto 2021 18:51

Durante: "Mendes non c'entrava niente con la Fiorentina. Ogni squadra ha i suoi uomini di mercato"

21 luglio 2021 22:52

Amerini: "Italiano ha le idee chiare, alla Fiorentina può fare solo meglio. Arriveranno innesti di livello"

09 luglio 2021 14:04

Pasqualin: “Credo a Gattuso. Mendes fa solo il suo lavoro, la colpa è della FIGC”

06 luglio 2021 08:49

Barone: "Gattuso mi fa ridere. Non ci ha chiesto di togliere la clausola. Mendes? Incontrato per calciatori"

05 luglio 2021 21:31

Parla Gattuso: "Mai incontrato Commisso. Mendes un amico, mai preso giocatori da lui"

05 luglio 2021 01:32

Canovi: "Commisso non può lamentarsi di un sistema, se anche lui ne usufruisce"

03 luglio 2021 10:05

Lo Monaco: "Mendes voleva imporre i giocatori a Commisso"

02 luglio 2021 16:17

Adani: "Fiorentina ha aumentato soldi a procuratori. 0-0 con il Genoa indegno per il calcio"

02 luglio 2021 10:26

Commisso contro Mendes: "Rappresentava Sergio Oliveira, Gattuso e il Porto. Inaccettabile"

02 luglio 2021 09:52

Cassano: "Non è colpa di Mendes se la Fiorentina fa disastri da due anni. Vivono alla giornata"

02 luglio 2021 09:51

Dagli USA, addio Gattuso-Fiorentina: Mendes, sconto commissioni, giallo sulla clausola da 10 milioni

29 giugno 2021 09:48

Cruciani: "Rottura tra Fiorentina e Gattuso per colpa di Mendes è distorsione totale. Cortocircuito"

21 giugno 2021 19:28

Tuttosport svela: "Mendes non è il procuratore di Gattuso. Oliveira causa della rottura. Offerta Tottenham dopo"

21 giugno 2021 09:37

Pedullà non risparmia Gattuso: "Ci hai provato, non ci sei riuscito. Un pò di relax ti farà bene"

19 giugno 2021 12:48

Il retroscena di Pedullà: "Mendes aveva chiesto alla Fiorentina 8 milioni di commissione per Oliveira"

18 giugno 2021 20:36

Cassano: "Calcio in mano ai procuratori. Vuoi Gattuso? Prendi questi tre giocatori"

18 giugno 2021 10:21

Adani: "Alla Fiorentina tre anni da vergogna, Gattuso uomo di parola, Commisso ha sbagliato tutto"

18 giugno 2021 00:47

TgR, 40 milioni a Mendes. Commisso stoppa le trattative ed è addio con furia Gattuso

17 giugno 2021 14:38

Marani sull'addio di Gattuso: "Perchè i problemi con Mendes non sono emersi alla firma?"

17 giugno 2021 13:26

CorFio, Gattuso-Fiorentina, storia ai limiti dell'immaginazione. Mendes era al lavoro per 4/5 acquisti

17 giugno 2021 10:29

Sky Sport rivela, possibile divorzio imminente tra la Fiorentina e Gattuso, diverbio su Mendes

16 giugno 2021 19:50

Litigio Fiorentina-Gattuso? Società viola non si piega a volontà e richieste di Mendes sul mercato

16 giugno 2021 17:28

Mendes è al lavoro per proporre altri suoi assistiti ma Commisso mette un freno all'"invadenza"

16 giugno 2021 10:15

CorSport, Jorge Mendes, sinergia con la Fiorentina? Nouri e Ugarte i suoi giovani talenti

27 maggio 2021 09:40

Il retroscena di Repubblica, è stato Mendes a far fallire la trattativa tra Gattuso e la Fiorentina

24 maggio 2021 14:13

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