Notizie Mendes Fiorentina

Lite Ronaldo-Mendes. Il portoghese non contento degli sviluppi della sua carriera finita in Arabia
03 gennaio 2023 23:49
Commisso contro Mendes atto secondo, il Braga è stato costruito dal potente procuratore portoghese
08 novembre 2022 12:57
Papa Waigo: "Proposi un talento alla Fiorentina, Barone l'ha visto e scartato, ora l'ha preso Mendes"
17 ottobre 2022 14:19
Mendes ci riprova: il Valencia deve vendere Guedes, l'agente lo offre all'amico Mourinho: oggi l'incontro
22 giugno 2022 17:10
Gattuso sbotta e si difende: "Mai comprato un giocatore di Mendes. Sono suo amico: il problema è vostro"
09 giugno 2022 20:12
Cassano lo aveva annunciato: "Mourinho prenderà Matic perchè di Mendes". Oggi la Roma ha chiuso
05 giugno 2022 20:38
Alla fine Mendes ce l'ha fatta, piazza Gattuso al suo Valencia, sarà il nuovo allenatore del club spagnolo
31 maggio 2022 23:46
Sconcerti: "Due strade per i procuratori con la Fiorentina: o trattano in maniera chiara o porta chiusa"
30 maggio 2022 17:17
Finito il sogno Isco per la Fiorentina? Lo spagnolo cambia agente e passa al "nemico" viola Mendes
11 maggio 2022 23:00
Gattuso snobbato da tutti dopo la Fiorentina. Mendes ci riprova e lo offre alla Lazio come post Sarri
05 aprile 2022 13:06
Cassano sta con la Fiorentina: "Mourinho come Gattuso, chiede giocatori di Mendes, Oliveira insegna"
22 gennaio 2022 12:30
Commisso, una luce nelle ombre oscure del calcio. Un moderno Donnie Brasco
19 gennaio 2022 12:15
La Fiorentina ci aveva visto lungo, Jorge Mendes indagato per aver intascato milioni dal Porto
18 gennaio 2022 15:11
Mendes alla fine ce l'ha fatta! Dopo Gattuso riesce a piazzare Sergio Oliveira al suo Mourinho
10 gennaio 2022 13:11
Vicino alla Fiorentina per 25 milioni, ora Sergio Oliveira va alla Roma in prestito con riscatto a 15
06 gennaio 2022 10:29
Video, l'inchiesta di Report su Gattuso, Mendes e la Fiorentina: "Commissioni su giocatori chiesti"
07 dicembre 2021 10:42
Parla Gattuso: "Mi sono separato con la Fiorentina perchè non hanno rispettato le promesse"
06 dicembre 2021 22:39
La verità di Commisso sulla rottura con Gattuso: "Mendes voleva prendere commissioni ovunque"
03 dicembre 2021 18:48
La rivelazione di Commisso su Italiano: "A Firenze criticano Pradè, ma Italiano lo ha scelto lui"
03 dicembre 2021 17:21
Mendes ha proposto alla Roma l'aquisto del centrocampista Oliveira
17 agosto 2021 18:51
Durante: "Mendes non c'entrava niente con la Fiorentina. Ogni squadra ha i suoi uomini di mercato"
21 luglio 2021 22:52
Amerini: "Italiano ha le idee chiare, alla Fiorentina può fare solo meglio. Arriveranno innesti di livello"
09 luglio 2021 14:04
Pasqualin: “Credo a Gattuso. Mendes fa solo il suo lavoro, la colpa è della FIGC”
06 luglio 2021 08:49
Barone: "Gattuso mi fa ridere. Non ci ha chiesto di togliere la clausola. Mendes? Incontrato per calciatori"
05 luglio 2021 21:31
Parla Gattuso: "Mai incontrato Commisso. Mendes un amico, mai preso giocatori da lui"
05 luglio 2021 01:32
Canovi: "Commisso non può lamentarsi di un sistema, se anche lui ne usufruisce"
03 luglio 2021 10:05
Lo Monaco: "Mendes voleva imporre i giocatori a Commisso"
02 luglio 2021 16:17
Adani: "Fiorentina ha aumentato soldi a procuratori. 0-0 con il Genoa indegno per il calcio"
02 luglio 2021 10:26
Commisso contro Mendes: "Rappresentava Sergio Oliveira, Gattuso e il Porto. Inaccettabile"
02 luglio 2021 09:52
Cassano: "Non è colpa di Mendes se la Fiorentina fa disastri da due anni. Vivono alla giornata"
02 luglio 2021 09:51
Dagli USA, addio Gattuso-Fiorentina: Mendes, sconto commissioni, giallo sulla clausola da 10 milioni
29 giugno 2021 09:48
Cruciani: "Rottura tra Fiorentina e Gattuso per colpa di Mendes è distorsione totale. Cortocircuito"
21 giugno 2021 19:28
Tuttosport svela: "Mendes non è il procuratore di Gattuso. Oliveira causa della rottura. Offerta Tottenham dopo"
21 giugno 2021 09:37
Pedullà non risparmia Gattuso: "Ci hai provato, non ci sei riuscito. Un pò di relax ti farà bene"
19 giugno 2021 12:48
Il retroscena di Pedullà: "Mendes aveva chiesto alla Fiorentina 8 milioni di commissione per Oliveira"
18 giugno 2021 20:36
Cassano: "Calcio in mano ai procuratori. Vuoi Gattuso? Prendi questi tre giocatori"
18 giugno 2021 10:21
Adani: "Alla Fiorentina tre anni da vergogna, Gattuso uomo di parola, Commisso ha sbagliato tutto"
18 giugno 2021 00:47
TgR, 40 milioni a Mendes. Commisso stoppa le trattative ed è addio con furia Gattuso
17 giugno 2021 14:38
Marani sull'addio di Gattuso: "Perchè i problemi con Mendes non sono emersi alla firma?"
17 giugno 2021 13:26
CorFio, Gattuso-Fiorentina, storia ai limiti dell'immaginazione. Mendes era al lavoro per 4/5 acquisti
17 giugno 2021 10:29
Sky Sport rivela, possibile divorzio imminente tra la Fiorentina e Gattuso, diverbio su Mendes
16 giugno 2021 19:50
Litigio Fiorentina-Gattuso? Società viola non si piega a volontà e richieste di Mendes sul mercato
16 giugno 2021 17:28
Mendes è al lavoro per proporre altri suoi assistiti ma Commisso mette un freno all'"invadenza"
16 giugno 2021 10:15
CorSport, Jorge Mendes, sinergia con la Fiorentina? Nouri e Ugarte i suoi giovani talenti
27 maggio 2021 09:40
Il retroscena di Repubblica, è stato Mendes a far fallire la trattativa tra Gattuso e la Fiorentina
24 maggio 2021 14:13
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