Commisso contro Mendes atto secondo, il Braga è stato costruito dal potente procuratore portoghese

La Fiorentina di Commisso affronterà il Braga costruito proprio da quel Mendes che ha avuto un pesante scontro con la Fiorentina

La Repubblica (Firenze) mette in evidenza il fatto che nel corso degli anni lo Sporting Braga è stato uno dei club satelliti o comunque nell’egida del grande procuratore Jorge Mendes, rivale della Fiorentina nel giugno scorso durante i ventitré giorni in cui Rino Gattuso fu allenatore viola. Nella biografia di Mendes si legge apertamente come il presidente del Braga Antonio Salvador, appena eletto nel 2003, sia andato proprio dall’agente per chiedere aiuto per costruire una squadra di livello europeo. I risultati sono noti: una finale di Europa League nel 2010 persa contro il Porto, due coppe di Portogallo, due coppe di Lega vinte in venti anni e piazzamenti sempre ottimi in campionato si sono uniti alla mano di Mendes nella cessione dei talenti principali, come Trincao, ceduto al Barcellona per 31 milioni di euro, con 17 milioni finiti al procuratore. Lo riporta TMW

CAOS BIGLIETTI PER LA GARA FIORENTINA-SALERNITANA

https://www.labaroviola.com/obbligo-di-tessera-e-biglietto-non-prendibile-in-biglietteria-cosi-la-questura-ha-bloccato-la-fiorentina/191678/