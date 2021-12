La verità di Commisso sulla rottura con Gattuso: “Mendes voleva prendere commissioni ovunque”

Rocco Commisso è tornato anche sul divorzio prematuro con Gennaro Gattuso avvenuto nel mese di giugno, questa la verità del patron della Fiorentina:

“Si dovrebbe introdurre una nuova norma, abbiamo parlato con tutte le istituzioni perché voglio aiutare il calcio italiano. Bisogna regolare il rapporto con i procuratori. In America ci sono 5 leghe professionistiche ma non ci sono scambi di denaro cash, gli agenti prendono percentuali sugli ingaggi. Qui è come il Far West, gli agenti chiedono il 10 o il 20%. In un anno gli agenti hanno preso 700 milioni, non possiamo continuare di questo passo. Ogni giorno sono sotto scacco di chi vuole mandare via giocatori come Vlahovic, per dire un nome. Con Gattuso ho avuto uno scontro con un procuratore che aveva la procura sul mio allenatore, su una squadra portoghese e su un giocatore e in una trattativa prendeva soldi da tre parti. Dobbiamo smetterla, gli agenti devono prendere parte ad un solo lato della trattativa”.

