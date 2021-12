La rivelazione di Commisso su Italiano: “A Firenze criticano Pradè, ma Italiano lo ha scelto lui”

Tra i tanti temi affrontati da Rocco Commisso c’è stato anche quello riguardante la scelta di Italiano e la precedente rottura con Gattuso, svelando un retroscena legato proprio al nuovo tecnico della Fiorentina, queste le parole di Commisso:

“A Firenze Daniele Pradè è molto criticato, ma è merito di Pradè se Italiano è alla Fiorentina. Quando ci ho parlato ero in America, si tratta di un uomo di famiglia come tante persone che lavorano alla Fiorentina. Con Gattuso ho avuto uno scontro con un procuratore che aveva la procura sul mio allenatore, su una squadra portoghese e su un giocatore e in una trattativa prendeva soldi da tre parti. Dobbiamo smetterla, gli agenti devono prendere parte ad un solo lato della trattativa” conclude Commisso.

L’INTERCETTAZIONE E L’AMMISSIONE DELLA JUVENTUS